Tomaten-Schwergewicht aus Zarrendorf bricht Rekord

Zarrendorf

Die Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion ist auf der Zielgeraden eingebogen, da toppt Horst Ruh aus Zarrendorf noch einmal den Rekord bei den Tomaten-Schwergewichten. Knapp 1050 Gramm bringt die Frucht auf die Waage.

Der 83-Jährige zieht seine Pflanzen selbst. Generell mag der Senior am liebsten das Gemüse aus dem eigenen Garten. „Von Zeit zu Zeit probiere ich auch mal gekaufte Tomaten. Aber jedes Mal ärgere ich mich hinterher. Sie schmecken einfach nicht so gut, wie die aus eigenem Anbau“, sagt der Zarrendorfer.

Samen stammen aus Kanada

Ist auch schwierig. Denn vor allem die Sorte, die bei Ruhs in Zarrendorf solch riesige Tomaten hervorbringt, gibt es hierzulande wohl eher nicht zu kaufen. Sie stammen ursprünglich aus Kanada. „Vor ein paar Jahren, vor sieben oder sechs, habe ich Samen von einem befreundeten Ehepaar geschenkt bekommen“, erzählt er. Seitdem trockene er Jahr für Jahr Samen für das darauffolgende Jahr.

Und das nicht nur von den kanadischen Tomaten. Auch Sorten wie Harzfeuer oder Ochsenkopf sorgen bei Horst Ruh für eine reiche Ernte. „Bis jetzt habe ich 40 Kilogramm Tomaten in diesem Jahr geerntet“, erzählt er und erntet dabei zusätzlich ein Kopfschütteln seiner Frau Irmgard (82).

Weggeschmissen wird nichts

„Jedes Jahr sage ich ihm, er soll nicht so viele Pflanzen ziehen und er tut es doch immer wieder“, erklärt sie ihre Geste. Böse ist sie deswegen aber nicht. Denn was ihr Mann erntet, verarbeitet er auch. Und so stellt sich Horst Ruh des Öfteren in die Küche und bereitet Tomatenmark aus den Früchten zu, die sonst verderben würden. „Den Abwasch, den übernehme ich dann hinterher“, sagt seine Frau und lacht.

Noch bis zum kommenden Montag, dem 7. Oktober, können Sie, liebe Leser und Gartenfreunde, sich an der diesjährigen Gartenolympiade mit ihren größten, schwersten oder kuriosesten Früchten beziehungsweise Gemüseerzeugnissen sowie ihren schönsten blühenden Schönheiten und Raritäten beteiligen.

