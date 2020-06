Tomatenfachmann aus Bretwisch ist gefragt

Bretwisch

"Ich habe eine Tomatenmacke", sagt Uwe Fock. Und deshalb gibt es nicht nur beim ihm zu Hause in Bretwisch gegenwärtig 85 Tomatenpflanzen. Der Senior kümmert sich auch um die 2800 Pflanzen in immerhin 34 Sorten im Bio-Hof Kampe in Bretwisch.

Als Landwirt geprägt

In Demmin geboren besuchte Uwe Fock die Polytechnische Oberschule in Görmin. Das Arbeitsleben des Agrar-Ingenieurs war immer speziell durch die Pflanzenproduktion bestimmt. Bis zur Wende war er in einer LPG (P) tätig, danach in einer Bio-Gärtnerei in Griebenow, und nun arbeitet er – ebenfalls mit viel Engagement – in Bretwisch. „Ich war immer mit der Landwirtschaft verbunden bestimmt auch von meinem Elternhaus aus darauf geprägt", sagt der 65-Jährige.

Kontakte wichtig

Wichtig ist für den Vater von drei Kindern der regelmäßige Kontakt zu anderen Menschen, wie er selbst betont. Und seine Sach- und Fachkenntnisse sind immer noch bei vielen Hobbygärtnern gefragt.

Von Walter Scholz