Grimmen

Für diese Leistung ging Schulleiter Benjamin Skladny im Greifswalder Dom gern auf die Knie: Das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abschließen, das hat in der Geschichte der Greifswalder Martinschule zuvor nur ein weiterer Schüler geschafft. Und dann kam Tamina Engel aus Grimmen. Ein gutes Gefühl habe sie zwar nicht gehabt, als sie ihre Abiturprüfungen zur Korrektur abgab. Doch die 18-Jährige täuschte sich gewaltig. Sie legte die beste Leistung ihres Jahrgangs ab. Besser geht es nicht. In Englisch, Mathe, Deutsch und Religion erreichte sie 15 Punkte, sozusagen Note 1+. In Chemie waren es 14 Punkte und somit eine glatte 1. Beeindruckend.

Vater gab Beruf für die Betreuung seiner Tochter auf

Die junge Frau lächelt glücklich, wenn sie von ihren Prüfungsergebnissen berichtet. „Natürlich bin ich stolz“, sagt sie. Zurecht. Taminas Leben ist nicht einfach, ihre Leistung keine Selbstverständlichkeit.

Als sie ein Jahr alt ist, diagnostizieren die Ärzte eine seltene Gen-Erkrankung bei ihr: Spinale Muskelatrophie. Zwei Worte, die eine Krankheit beschreiben, die das Leben der jungen Frau für immer beeinträchtigen wird. Tamina ist an einen elektrischen Rollstuhl gefesselt, kann ihren Körper ohne ein festgezurrtes Korsett nicht allein halten. Sie ist 24 Stunden am Tag auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Ihr Papa Swen Engel begleitet sie seit Jahren in die Schule, er hat seinen Beruf für die Betreuung seiner Tochter aufgegeben. Viele Kämpfe mussten ausgefochten werden.

Zwölf Stunden für die Chemieprüfung

Zunächst sollte Tamina aufgrund ihrer Behinderung in einer Förderschule lernen, die sie dann ohne einen Abschluss verlassen hätte. Drei Jahre lang kämpften ihre Eltern um einen Platz an der Regelschule, die sie nun mit ihrem glänzenden Abschluss verlässt. Auch ihre Prüfung verlief nicht so, wie bei anderen Abiturienten. Tamina durfte aufgrund der Corona-Pandemie ihr Abitur Zuhause am Computer schreiben, denn einen Stift kann die junge Risikopatientin aufgrund der Krankheit nicht halten. Ein Lehrer beaufsichtigte sie während der Prüfung, denn schummeln durfte Tamina natürlich genauso wenig wie ihre Mitschüler. „Tami hatte im Gegensatz zu den anderen Prüflingen keine konkrete Zeitvorgabe“, sagt Vater Swen Engel. Und so schrieb sie bis zu zwölf Stunden lang ihre schriftlichen Prüfungen. Vor allem die Chemieprüfung sei kompliziert gewesen. „Ich musste die Formeln über die Tastatur eingeben, das hat viel Zeit gekostet.“

Bildungsministerin Bettina Martin ließ Tamina eine Urkunde überbringen. Quelle: privat

Urkunde von der Bildungsministerin

Die Zeit hat sich ausgezahlt: Im Greifswalder Dom findet die Feierstunde statt, in der nicht nur ihr Direktor vor ihr auf die Knie geht, sondern sie auch eine Urkunde von Bildungsministerin Bettina Martin in Empfang nimmt. Tamina hält genau wie ihr Vater eine bewegende Rede vor Eltern, Schülern und Lehrern: „Wir haben uns für die wunderbare Betreuung in all den Jahren bedankt“, sagt Taminas Vater. Einen Abiturball wird es in diesem Jahr nicht geben, aber er habe eh nicht auf Taminas Wunschliste gestanden, erzählt er. Ihr größter Traum sei nach wie vor eine Reise nach Spanien (die OZ berichtete). Seit fast zwei Jahren kämpfen ihre Eltern dafür. Der Transport gestaltet sich schwierig, doch dank der Spenden vieler OZ-Leser wird die Spanienreise kein Traum bleiben und nachgeholt, sobald die Welt sich von der Corona-Krise erholt hat.

Nun möchte Tamina in Greifswald studieren. „Eigentlich wollte ich die Fächer Anglistik und Kommunikationswissenschaften belegen. In den vergangenen Wochen habe ich mich dann aber doch für Psychologie entschieden.“ Auch in den Hörsaal wird Swen Engel sie dann begleiten und immer an ihrer Seite stehen, damit seine Tochter auch weiter ihren Weg gehen kann.

Von Carolin Riemer