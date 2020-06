Total-Tankstelle in Grimmen bekommt neues Design

Grimmen

Die Total-Tankstelle von Stationsleiter Michael Brandt bekommt in diesen Tagen ein völlig neues Design. „Dies wurde vom Unternehmen bereits vor einiger Zeit beschlossen und nun umgesetzt. Wir sind die einzige Total-Tankstelle der Region, an der in Corona-Zeiten so umfangreiche Umbaumaßnahmen stattfinden“, freut sich Michael Brandt.

Da zahlreiche Bauarbeiter und Technik zeitgleich auf dem Gelände der Tankstelle im Einsatz sind, musste die Total-Tanke in der vergangenen Woche für drei Tage komplett schließen. „Am nächsten Freitag findet bereits die Bauabnahme statt“, erklärt Michael Brandt. Bis dahin kann es noch zu kleineren Einschränkungen kommen. Jedoch kann getankt werden und auch der Shop ist geöffnet.

Anzeige

Vorerst wird nur der Außenbereich umgestaltet

Die Umbaumaßnahmen betreffen in einem ersten Bauabschnitt vorerst den Außenbereich der Tankstelle. Das Dach über den Zapfsäulen wurde bereits komplett neu verkleidet. Derzeit wird die Fassade des Gebäudes, in dem sich der Shop befindet, erneuert. Zudem finden Arbeiten an der SB-Waschbox statt. „Für einen späteren Zeitpunkt ist zudem die Umgestaltung des Shops geplant“, informiert Michael Brandt.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke