Grimmen

Mit dem „Baltic-Cup“ gibt es inzwischen in Grimmen einen europaweit bekannten Pokallauf der Tractor-Pulling-Szene. Zum Mega-Race des Nordens, der jeweils zweiten Veranstaltung im Sommer jeden Jahres, strömen tausende Besucher aus ganz Deutschland und Fahrer aus ganz Europa in den „ Hexenkessel“. Tractor-Pulling und Stockcar – dies gehört in Grimmen inzwischen einfach zusammen.

International renommierte Fahrer aus der Tractor-Pulling-Szene probierten sich inzwischen sogar in aufgebauten Stockcar-Fahrzeugen aus. Der stärkste Motorsport der Welt und der „Wahnsinn auf vier Rädern“ harmonieren in der Trebelstadt wie sonst nirgendwo auf dieser Welt. Anders gesagt: Zwei Motorsport-Megaevents an einem Tag sind einmalig. Doch wie nahm der Tractor-Pulling-Wahnsinn im „ Hexenkessel“ seinen Lauf?

Erster Versuch im Jahre 1993

Nach Grimmen kam Tractor-Pulling durch die Partnerschaft zu Osterholz-Scharmbeck. Dort war der Vorsitzende der „Deutschen Trecker Treck Organisation (DTTO)“ Jan Schnackenberg ansässig. Der Kontakt war schnell geknüpft. Gemeinsam mit Olaf Poggendorf aus Grimmen und Ulrich Bruhnke aus Osterholz-Scharmbeck gründete Jan Schnackenberg eine GbR extra für den Veranstaltungsort in Grimmen.

Im April 1993 heulten die ersten Turbinen in Appelshof auf dem Agrarflugplatz des ehemaligen Agrochemischen Zentrums auf. Reinhard Baase bereitete die Bahn vor und einheimische Traktoren und Gäste aus den Niederlanden zogen um den „Full-Pull“. Bereits zum ersten Event, bei dem Ulf Schnackenberg moderierte, kamen tausende Zuschauer.

Bereits ein Jahr später erlebten 5000 Zuschauer das Motorsportspektakel, bei dem auch wieder einheimische Landwirte ihr Können und die Stärke ihrer Motoren unter Beweis stellten. Sieger in der 10-Tonnen-Klasse wurde damals Hans-Georg Hartjen aus Kaschow. Auf den Plätzen folgten Georg Röhl aus Brandshagen und Wolfgang Schlegel aus Papenhagen.

Auch Promis wie Artur Abraham, hier mit Benno Rüster, schauten bereits beim Tractor Pulling in Grimmen vorbei. Quelle: OZ-Archiv

Ab 1995 nahm die Veranstaltung internationales Format an

Im Jahre 1995 stieg Jan Schnackenberg aus der veranstaltenden GbR aus und an seine Stelle trat Reinhard Baase. Die Bahn in Grimmen wurde bei den Teilnehmern und der DTTO immer beliebter. So kamen professionelle dänische Teams und auch der damalige Europameister Heinz Josef Hörstkamp mit seinem „Green Fighter“ nach Appelshof.

Die Entwicklung des schwersten und stärksten Motorsports der Welt ging in Grimmen rasant weiter. Im Jahre 1997 fuhren Profis aus Holland, Dänemark und Schweden mit ihren Trucks und den darin transportierten Wunderwerken der Technik zum „ Hexenkessel“. 11 000 Zuschauer säumten die 100 Meter Strecke in Appelshof. Jeder wollte die PS-Monster sehen.

Die ausgetragenen Rennen zu den Deutschen Meisterschaften wurden immer beliebter und auch im europäischen Ausland zunehmend bekannt. So nahmen beispielsweise im Jahre 1998 zwanzig deutsche Traktoren am Meisterschaftslauf in Appelshof teil.

1999: Grimmen greets Europa !

Große Bühne für die Grimmener Tractor-Pulling-Veranstaltung dann im Sommer 1999. Unter dem Motto „ Grimmen greets Europa“ waren sämtliche Szenegrößen nach Appelshof gekommen. Die deutschen Star-Fahrer traten beim ersten Eurocup-Lauf in Grimmen gegen die Profis aus Dänemark, Belgien, Finnland, Norwegen und England an. Der Sportsender „Euro-Sport“ übertrug das Spektakel aus dem „ Hexenkessel“ in die europäischen Wohnzimmer.

Die Verantwortlichen des European Tractor Pulling Committee (ETPC) waren vom Veranstaltungsort begeistert. „Die Bahn war in bestem Zustand, das Fahrerlager bestens organisiert und die Sicherheit optimal gewährleistet“, hieß es im Bericht. Das Wetter zeigte sich zudem von seiner besten Seite und so strömten tausende Menschen in den „ Hexenkessel“.

Auch das Jahr 2000 sah einen Europacup-Lauf in Grimmen. Der Standort hatte sich etabliert. Doch kaum war das Event ein fester Begriff in der europäischen Motorsportszene, musste man sich auch schon wieder verabschieden. Aufgrund einer Klage mussten die Organisatoren die Tractor-Pulling-Veranstaltung „opfern“, um die Stockcar-Rennen zu retten.

Foto vom 4. April 1993 –Die erste Tractor-Pulling-Veranstaltung in Grimmen. Quelle: Hartmut Klonowski

Von Raik Mielke