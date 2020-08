Dorow

Sind die niedlich! Gewiss, so eine Beschreibung liegt im Auge des Betrachters, aber Anne Häusler hat Besucher auf ihrem Hof in Dorow noch nie etwas anderes über ihre Tiere sagen hören. Diesen Kulleraugen und wolligen Gesichtern kann sich wohl niemand entziehen. Was sie hier züchtet, erwartet wohl niemand in vorpommerscher Landschaft: „Das sind meine original Trebeltal Alpakas“, erklärt die 34-Jährige. Die Unternehmerin ist stolz auf ihre kleine Herde und berichtet, was sie hier in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut hat.

Anne Häusler ist in Rostock aufgewachsen und hat viele Jahre als medizinische Fachangestellte unter anderem in der Kurklinik in Bad Sülze gearbeitet. Seit ihrem 13. Lebensjahr kämpft sie mit einer schweren Krankheit. Die sorgte schließlich dafür, dass sie in ihrem Lehrberuf nicht weiterarbeiten konnte. Sie entschloss sich, ihre Leidenschaft für die südamerikanische Kamelart zum Beruf zu machen. Häusler zog zu ihrer Mutter nach Dorow, schaffte sich zwei Alpaka-Stuten an und wurde Züchterin.

Anzeige

Alpaka-Fieber hat Familie erfasst

Ihr Ziel sei es von Anfang an gewesen, die Wolle der Tiere zu gewinnen und weiterzuverarbeiten, erklärt sie. „Ich habe mir deshalb renommierte Züchter gesucht, um die Stuten decken zu lassen.“ Sie habe früh begonnen, an sogenannten Fließshows teilzunehmen. Dabei wird die Wolle eingeschickt und die Qualität durch Experten bewertet. Häusler erklärt: „Es gibt 22 Naturfarben und 60 Schattierungen. Die Wolle muss, anders als Schafwolle, nicht eingefärbt werden und ist deshalb besonders gut für Allergiker geeignet.“ Im Vergleich zur Schafwolle ist die Alpaka-Faser wärmer, feiner und enthält kaum Lanolin – also Fett. „Deshalb riecht die Wolle auch nicht.“

Weitere OZ+ Artikel

Inzwischen leben 19 Tiere auf dem Hof und die ganze Familie ist im Alpaka-Fieber. „Jede Geburt ist ein Fest auf dem Hof“, so Häusler. Aber nicht nur für die Menschen: „Alle Tiere kommen zusammen, alle Onkel und Tanten, und begrüßen das Neugeborene. Es ist schön, so etwas zu erleben.“ Da ist es nur selbstverständlich, dass jedes auch einen ganz besonderen Namen erhält. So sind etwa Maiblümchen, Sir Rodriguez, Malou-Silverstar oder der kleine Sir Antonio in Dorow zu Hause. Wer so eine innige Verbindung zu den Tieren hat, braucht keinen Urlaub: „Als ich mal von einer viertägigen Reise nach Hause kam, musste ich erst mal in den Stall, um durchzuatmen, mir ein Tier schnappen und knuddeln“, erzählt Häusler.

Anne Häusler zeigt die Wolle ihrer Alpakas. Sie ist seidenweich und zum Stricken geeignet. Quelle: Juliane Schultz

Sie hat ihren Traumjob gefunden. Ihre Liebe zu den Alpakas wolle sie nun weitergeben. Auch über die Produkte, die sie produziert. Sie verkauft unter anderem Wolle zum Stricken und Bettwaren – vom einfachen Kopfkissen bis zur Decke in Übergröße. Dafür arbeitet sie mit einer Firma aus dem Erzgebirge zusammen. Aktuell entsteht ein Onlineshop, doch auch ohne finden die Kunden den Weg zu ihr. „Einmal kam eine Familie aus dem Schwarzwald, um sich anzusehen, wie ich die Tiere halte. Sie haben dann vor Ort eingekauft und mir zum Schluss ein Foto geschickt, wie ihre Kinder in den Bettdecken schlafen.“

Alpka-Wolle für Allergiker geeignet

Der Preis für ein Kopfkissen wird dabei nach Füllmenge berechnet. Bei einem Kilogramm Wolle muss man mit ungefähr 260 Euro rechnen. Die Züchterin schwärmt: „ Bettwaren mit Alpaka-Wolle, kauft man sich nur einmal im Leben. Die Wolle verklumpt nicht und ist frei von Milben – auch das ist für Allergiker ganz wichtig. Sie kühlt im Sommer und wärmt im Winter.“

Erfrischung zwischendurch: Die Alpakas im Trebeltal lieben es zu duschen. Quelle: Juliane Schultz

Und Häusler hat noch mehr Pläne. Sie will sich weiterbilden, um therapeutische Programme für Menschen mit seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen anzubieten: „Gerade Kinder vergessen ihre Krankheit in Kontakt mit den Tieren. Und sie verschaffen sich ein Erfolgserlebnis.“ Der Grund dafür: „Die Gunst eines Alpakas muss man erst gewinnen. Wenn sie sich einem Menschen zuwenden, ist das ein großes Erlebnis.“ Wer das nachempfinden möchte, kann das bald als Gast auf dem Hof. Gerade entsteht dort eine Ferienwohnung.

Von Juliane Schultz