Trauriger Trend: Auch Kaufhaus Stolz schließt Filiale in Grimmener Innenstadt

Grimmen

Es ist vor allem für die ältere Generation eine schlechte Nachricht: Das Kaufhaus Stolz zieht sich aus der Grimmener Innenstadt zurück und setzt damit die Reihe der Schließungen in der Altstadt fort. Auf den Plakaten in den Schaufenstern wird zwar ein Räumungsverkauf aufgrund von Sanierungsarbeiten angekündigt, doch Uwe Hornung, Prokurist im Kaufhaus Stolz, wird konkret.

Im Telefongespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG informiert der Mann aus der Geschäftsführung, dass die Outlet-Filiale in der Mühlenstraße geschlossen wird. Ein genaues Datum gebe es jedoch noch nicht: „Das kommt darauf an, wie schnell die Waren jetzt abverkauft werden.“

„Werden definitiv kein Kaufhaus mehr betreiben“

Doch auch wenn Hornung betont, dass Stolz in dem Gebäude definitiv kein Kaufhaus weiter betreiben wird, ein Hoffnungsschimmer bleibt: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir an dieser Stelle weiter Handel betreiben. Falls das so kommt, wird es jedoch in einer verkleinerten Form stattfinden und kein Kaufhaus bleiben.“

Der Kaufhaus-Kette gehört das Gebäude am Markt – und das soll auch so bleiben. Die Geschäftsführung stehe in engem Kontakt zur Stadt Grimmen und wolle gemeinsam über die Zukunft des Hauses entscheiden.

Die Kunden fragen sich: „Was soll nur aus Grimmen werden?“

Doch für die jahrelangen Kunden ist diese Aussage wenig befriedigend. Marina Hanswillemenke aus Grimmen geht hier seit vielen Jahren einkaufen und liebt es, in den preisgünstigen Angeboten zu stöbern. Fündig wurde die 59-Jährige jedes Mal.

Dass das Kaufhaus nun schließt, macht sie traurig: „Was soll nur aus Grimmen werden“, fragt sie. „Es wurde einmal gesagt, dass Grimmen eine Stadt für die älteren Menschen ist, doch wo sollen die älteren Menschen denn noch einkaufen? Viele Grimmener werden enttäuscht sein.“

Verkäuferin arbeitet seit 1980 in der Mühlenstraße

Das sprichwörtliche Gesicht des Grimmener Kaufhauses ist Heidi Köpcke. Die 55-Jährige arbeitet seit 1980 in dem Haus. Vom „HO-Kaufhaus Magnet“, zum „Kaufcenter“ zog 1999 der „Stolz“ in das denkmalgeschützte Haus – alle Veränderungen machte die Filialleiterin mit. Heidi Köpcke liebt ihren Beruf. Nach so vielen Jahren im Handel kennt sie die Wünsche ihrer Kunden ganz genau und kann sie beraten.

Natürlich sei sie traurig über die Schließung, aber viel wichtiger sei, dass die Kunden wissen, dass der Laden während des Räumungsverkaufs auch am Sonnabend von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet habe. Heidi Köpcke ist eben eine wahre Geschäftsfrau. Montags bis freitags hat der Stolz von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Frühjahr wird der Laden wohl nicht mehr erleben

Seit 2015 werden in der Mühlenstraße nur noch Restposten aus anderen Läden der Kette verkauft – ein sogenannter Outlet-Shop. Doch von heute auf morgen werde der Laden vermutlich nicht geschlossen. „Wir bekommen noch Herbst- und Winterware“, sagt die Leiterin und hängt eine butterweiche Lederjacke auf einen Bügel. 50 Euro soll sie kosten, ein Schnäppchen. Wer Lust zum Stöbern habe, soll gern vorbei kommen, aber auch etwas Zeit mitbringen.

Der Stolz wird das Frühjahr vermutlich nicht mehr erleben. Das Geschäft ist gut besucht und auch Uwe Hornung bestätigt: „Der Warenabverkauf läuft gut und zufriedenstellend.“ Warum sich die Kette von der Filiale trennt, ob er zu wenig Profit einbrachte, dazu wollte sich der Prokurist jedoch nicht äußern.

Von Carolin Riemer