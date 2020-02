Trebel-pütt-pütt: Kinder aus Grimmen feiern Karneval

Grimmen

Wenn Clowns, Superhelden und kleine Feen miteinander tanzen, singen, Konfetti werfen und Nudeln essen, dann ist in Grimmen Fasching. Die integrative SOS-Kindertagesstätte „ Hermann Gmeiner“ in Grimmen feierte am Aschermittwoch Fasching unter dem Motto „Zirkus“. Dafür hatten sich die Ein- bis Sechsjährigen in kunterbunte Kostüme gehüllt und schlemmten am letzten Tag des Karnevals ausgiebig.

Nach dem Begrüßungs-Tanz und dem Vorstellen der Kostüme versammelten sich die Kinder zu einem bunten Frühstück. „Ausnahmsweise gab es auch Popcorn und Salzstangen“, sagte Kita-Leiterin Kathrin Freimuth. Die Kalorien tanzten sich die Kinder bei der Polonaise und spätestens während des Disco-Nachmittags wieder ab: Trebel-pütt-pütt!

Von Carolin Riemer