Der Großteil der Blühwiese im Bad Sülzer Ausbau hat eine braune, verwelkte Farbgebung. Doch zwischendurch stechen immer noch grüne und farbige Akzente durch. „Phacelia, Drachenkopf, Kornblumen und die meisten Kleesorten blühen auch jetzt noch“, verweist Landwirt Christian Rohlfing. Von der Aussaat im Frühjahr über den Sommer bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Zwischenfrucht, wie die Blühfläche genannt wird, für Verbesserungen im Boden, als Bestäubungsangebot für Bienen, aber auch als Nahrungsquelle für andere Insekten dienen.

Und auch im Winter könnte die Fläche für Insekten als Rückzugsort und der Bodenrehabilitation dienen. „Wenn wir den Acker unberührt lassen können. Die Vorgaben des Landes für die Maßnahme ist, den Boden bis zum 15. November zu bearbeiten. In welcher Form ist noch nicht konkret bestimmt“, erklärt Rohlfing und fügt hinzu: „Ich bin der Meinung, dass die Fläche bis zum Frühjahr so stehenbleiben sollte. Wenn die Pflanzen zerteilt werden und Reste davon in den Boden eingearbeitet werden, könnte das bei Temperaturen unter acht Grad nicht mehr zersetzen und würden faulen und durch den Frost im Winter in den Boden eingeschlossen werden.“

Das wiederum hätte schädliche Auswirkungen auf den Boden, der sich bis jetzt mit Bakterien und Nährstoffen angereichert hat. Im Falle des Sandbodens, der nur sehr wenig Humus enthält, würden die Fortschritte der Rehabilitation zunichte gemacht werden. „Es wäre so schade, wenn ich das alles durch die Bodenbearbeitung zerstören müsste und absolut kontraproduktiv“, so Rohlfing weiter.

„So riecht Erde, wenn sie intakt ist“

An den Wurzeln sollen die positiven Entwicklungen am besten zu sehen sein. Die Pflanze sammelt Luftstickstoff und leitet diesen nach unten weiter und über die Wurzeln in den Boden. Das Fazit: Der Nährstoffgehalt steigt und andere Pflanzen können besser wachsen. „Man sieht und riecht es. Der süßliche Geruch kommt von den Bakterien und Pilzen, die im Boden arbeiten. So riecht Erde, wenn sie intakt ist“, betont der Landwirt.

Der Blühacker schafft mit vielfältiger Saatmischung als Zwischenfrucht für den Landwirt und den Berufsimker gleichermaßen Vorteile. Und auch für Umwelt. Denn neben den Bienen können sich auch andere Insekten, wie eine Vielzahl von Käfern und Fliegen, oder auch Spinnen an der Fülle der Pflanzen bedienen und Unterschlupf finden.

Großer Nutzen für Bienenvölker

Auch wenn die Bienen sich langsam zurückziehen und nur noch vereinzelt ausfliegen, hatte das Pollenangebot des blühenden Ackers in der Nachbarschaft einen großen Einfluss. 20 Bienenvölker hat Berufsimker Dirk Triphahn in Absprache mit dem Landwirt am Blühacker positioniert. „Wir sind froh und glücklich, Bauern in der Region zu haben, die etwas für Nutzinsekten übrighaben und Ackerflächen oder Seitenstreifen für die Blühflächen zur Verfügung stellen“, berichtet Triphahn.

„Die Imker sind auf Massentrachten angewiesen, denn der Selbstversorgungsanteil für die Verbraucher an Honig in Deutschland liegt bei max. 30 Prozent. Der Rest muss aus dem Ausland importiert werden“, weiß Triphahn. Die 38 Hektar Blühacker von Christian Rohlfink konnten dafür einen guten Beitrag leisten. Das Resultat sind ein wachsender Honigertrag und die bessere Einwinterung der Bienenvölker. „Die sind prall gefüllt und sehen gesund aus. Das ist an der Bienenfarbe zu erkennen, die gelb-/bräunlich und nicht gräulich ist“, betont der Berufsimker.

Prall gefüllt und mit gesunder Bienenfarbe wurden die Bienen durch das große Angebot auf dem Blühacker gut auf den Weg zur Einwinterung gebracht. Quelle: Christin Assmann

In der Zeit nach Raps, Linde und Obstbäumen hat die Blühwiese ein vielfältiges und großen Pollenangebot für die Bienen geschaffen. Auch wenn das summende Insekt wählerisch ist. „Die Biene entscheidet selbst, zu welcher Tageszeit welche Blüten effektiv sind. Durch die feine Sensorik können sie das Blütenangebot und deren Nährstoff-Wertigkeit gut abschätzen“, sagt Triphahn und erklärt: „Die Blüten haben Staubblätter, die den ernährungsbedingt so wichtigen Blütenpollen für die Bienen enthalten. Danach wählt die Biene aus, wo sie Nektar sammelt“. Und für die Einwinterung im heimischen Stock oder Dadant-Beute brauchen Bienen auch ein großes Polster zum Eigenbedarf.

„Es ist eine super Maßnahme, von der die Umwelt, Bauern und Imker gleichermaßen profitieren können, solange es finanziell ausreichend unterstützt wird“, resümieren Landwirt und Imker. Denn während die Flächen von den Landwirten zur Verfügung gestellt werden, um ein Blütenmeer entstehen zu lassen, können keine Lebensmittel erwirtschaftet werden.

Von Christin Assmann