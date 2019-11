Grimmen

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Montag in die Begegnungsstätte „Klönstuv“ in Grimmen. Der oder die Täter stahlen einen tragbaren Tresor, in dem sich Unterlagen befanden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, wurde in der Zeit von Sonntag (20.30 Uhr) zu Montag (5.50 Uhr) die Tür der Begegnungsstätte, die sich in der Wohnanlage der Volkssolidarität in der Friedrichstraße befindet, aufgehebelt.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt.

Im Einsatz waren Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Stralsund, um Spuren zu sichern.

Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges in oder nahe der Wohnanlage beobachtet hat, wendet sich an das Grimmener Polizeirevier (Tel. 038326 / 570).

Von Anja Krüger