Stralsund

Landflucht: In Dörfern und Kleinstädten nimmt der Leerstand zu, in großen Städten wird Wohnraum dagegen knapp. Der Strukturwandel auf dem Land hat gravierende Folgen. Dem Thema widmet die Friedrich-Ebert-Stiftung eine neue Veranstaltungsreihe.

„Revolution des Landlebens - Virtuelle Erkundungen neuer Ländlichkeit in Praxis und Wissenschaft” titelt die gemeinsam mit der Mecklenburger AnStiftung und der Europäische Akademie MV initiierte Reihe, die online stattfindet. Sie startet am 1. Feburar und wird immer am ersten Montag im Monat veranstaltet.

Zukunftsplaner von Tribsees eröffnet die Reihe

In jeder Veranstaltung werden Experten den Strukturwandel auf dem Land aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und Beispiele aufzeigen, wie ihm begegnet werden kann. Erster Referent ist der niederländische Stadtplaner Ton Matton. Er sorgt gegenwärtig dafür, dass Vorpommern nach Tribsees schaut. Matton, der Professor für Raum- und Designstrategien an der Kunstuniversität im österreichischen Linz ist, will die 700 Jahre alte Kleinstadt an der Trebel, in deren historischer Altstadt mehr als ein Drittel der rund 300

Wie soll die Zukunft von Tribsees aussehen? Fragen von Stadtplaner Ton Matton beantworteten Einwohner der Stadt bei einer gemeinsame Kunstperformance im Oktober mit einem Regenschirm. Quelle: Kay Steinke

Gebäude leer stehen, aus dem Dörnröschenschlaf wecken. Unter seiner Federführung wurde im Oktober 2020 das Projekt „ Tribsees’ Zukunft machen“ gestartet. Ein einjähriges Projekt, bei dem Matton die Einwohner mit ungewöhnlichen Aktionen mitnimmt. Für Aufsehen sorgte zum Beispiel eine gemeinsame Kunstperformance. Bei der Aktion beantworteten Einwohner mit einem Regenschirm Fragen des Professors. Der besetzte kurzerhand mit seiner Truppe eins der leer stehenden Häuser, das nun als Planungszentrum fungiert. In einem Briefkasten am Haus können die Tribseeser ihre Wünsche zur Zukunft ihrer Heimatstadt einwerfen. Diese Wünsche sollen ab März in den leeren Häusern umgesetzt werden.

Anmeldung für Online-Veranstaltung ab sofort möglich

Tribsees wird gewiss auch zum Auftakt der neuen Reihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Ton Matton eine Rolle spielen. Die Online-Veranstaltung beginnt am 1. Feburar um 18 Uhr. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos. Um vorherige Anmeldung, die ab sofort möglich ist, wird gebeten.

Im Anschluss erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten, mit denen sie sich flexibel für jede einzelne Veranstaltung der Reihe per Zoom einloggen können. Die Anmeldung kann telefonisch unter der Rufnummer 03991/153711 oder per E-Mail an e.wilk@ea-mv.com vorgenommen werden.

Von OZ