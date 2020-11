Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen. Die Diebe stahlen zwei „Racer“ der Marke „Olifu-Bikez“. Die kleinen Fahrzeuge ähneln modernen Dreirädern. Die Polizei sucht nach Zeugen zur Tat.