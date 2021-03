Innerhalb einer Woche sollen die Städte und Gemeinden auf dem Land in Vorpommern-Rügen Testmöglichkeiten aus dem Boden stampfen. Schutzanzüge und Testmaterial sind zwar bestellt, aber noch nicht angelandet. Die OZ fragte in den Ämtern nach, wie sie das Unmögliche schaffen wollen. Der Ärger ist groß.

Noch hat die Wizlaw-Apotheke in Prohn Antigen-Schnelltests, weitere sind bestellt, wie Apotheker Roland Petersen am Mittwoch der OZ sagte. Die Tests will das Team - hier mit Laura Navas (l.) und Andrea Kuven - gemeinsam mit dem Storchennest-Verein mobil anbieten. Das wird jetzt vorbereitet. Quelle: Ines Sommer