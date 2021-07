Wie kann man strukturschwache Regionen, vereinsamte Kleinstädte wiederbeleben? Das soll im Kunstprojekt „Tribsees’ Zukunft machen“ ausprobiert werden. Die Ergebnisse kann man am kommenden Wochenende in Tribsees bei vielen Aktionen erleben. Eine zeigt, wie man im einem leer stehenden Haus für drei Tage ein Restaurant betreibt. Was es noch für Angebote gibt.