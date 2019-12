Tribsees

Erstmals wurden in diesem Jahr zwei verdiente Tribseeser mit dem Bürgerpreis der Trebelstadt ausgezeichnet. Bürgermeister Bernhard Zieris und seine Stellvertreterin Antje Groß-Klußmann überreichten den Preis, dessen Verleihung traditionell in den Rahmen des Tribseeser Weihnachtsmarktes eingebunden ist, auf einer Festveranstaltung in der St.-Thomas-Kirche an Hilde Zinke und Host Zöllner. Der Bürgerpreis wurde in diesem Jahr zum 10. Mal verliehen. Beide diesjährigen Preisträger sind Ur-Tribseeser und haben viele Jahre hindurch das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben in der Stadt mitgestaltet.

Engagement für Trebel-Pötterie und Frauenchor

So erhielt Hilde Zinke die Ehrung vor allem für die von ihr 2008 mitgegründete Trebel-Pötterie und deren langjährige erfolgreiche Leitung. Wie in der Laudatio deutlich wurde, gehört die 78-Jährige auch heute noch zum Stamm der 15 Hobby-Töpfer und geht regelmäßig an drei Tagen in der Woche ihrer künstlerischen Tätigkeit in der Pötterie nach. Gewürdigt wurde sie zudem auch für ihr vielseitiges, aktives Mitwirken im Frauen- und Kirchenchor, ihr Wirken als Stadtvertreterin sowie die ehrenamtliche Arbeit in Gemeindekirchenrat und Heimatverein.

Hilde Zinke (78), Bürgerpreisträgerin 2019 der Stadt Tribsees. Quelle: Harry Lembke

Tribsees sportlich vorangebracht

Horst Zöllner prägte und gestaltete jahrzehntelang in leitenden Funktionen das sportliche Leben in der Trebelstadt mit. Besonders aktiv war er als Spieler und Sektionsleiter im Volleyball. Mit seiner beruflichen Erfahrung als Elektriker war er auch in seiner Freizeit über viele Jahre stets dabei, die Festplätze bei Tribseeser Großveranstaltungen mit Strom zu versorgen oder in der Adventszeit die Altstadt zwischen Mühlen und Steintor vorweihnachtlich-festlich zu gestalten.

Horst Zöllner (80), Bürgerpreisträger 2019 der Stadt Tribsees. Quelle: Harry Lembke

Bürgerpreis wird seit 2010 verliehen

Der Bürgerpreis Tribsees war 2010 vom damaligen Bürgermeister Thomas Molkentin ( CDU) ins Leben gerufen worden. Mit der einmal jährlich verliehenen Ehrung wird seither verdienstvollen Tribseeser Bürgern für ihre oft jahrzehntelange uneigennützige, ehrenamtliche Mitarbeit in verschiedenen Lebensbereichen der Trebelstadt gedankt. Der Bürgerpreis wurde bislang an acht Einzelpersonen sowie an die Tribseeser Pferdefreunde vergeben.

So wie es bereits Thomas Molkentin in der Vergangenheit gehalten hat, haben sich jetzt auch Antje Groß-Klußmann und Bernhard Zieris dazu entschlossen, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch künftig die jeweils mit dem Bürgerpreis verbundene Dotierung von 200 Euro privat zu spenden.

Den Bürgerpreis der Stadt Tribsees erhielten bislang: Kurt Boldt, Selma Korthals, Bernhard Zieris, Renate Winter, Jürgen Schützmann, Evelin Rehberg, Ilse Maaß, Harry Lembke, die Tribseeser Pferdefreunde sowie aktuell Hilde Zinke und Horst Zöllner.

Von Harry Lembke