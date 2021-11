Tribseeser Schüler für den Klimaschutz: Auf Klassenfahrt zum Bäume pflanzen

Stubbendorf

Paris, Athen, auf Wiedersehen – Die Schüler der 9a der Regionalen Schule und Grundschule Recknitz – Trebeltal in Tribsees haben keine lange Anreise zum Jugendgästehaus in Nehring gehabt. Die erste Klassenfahrt der 14 Schüler führt in den Wald zum Bäume pflanzen. „Die Fahrt konnte mithilfe von Herrn Ludwig schnell und unkompliziert organisiert werden. Es geht ja bei Klassenfahrten auch darum, außerhalb des Klassenzimmers etwas zusammen in Gemeinschaft zu machen“, erklärt Simone Rohlfing, Klassenlehrerin.

Dass der Wald zum Zielort der ersten Klassenfahrt wird, stört die Schüler nicht. „Alles ist gut und es macht schon Spaß. Andere gehen demonstrieren, aber dann würden wir noch mehr im Unterricht verpassen. Wir können hier aktiv etwas bewirken“, sagt Jannik Urlaub. „Hier kann man Bäume umarmen und inneren Frieden finden“, witzelt Lea Roth und fügt hinzu: „Es ist schon cool und es ist ja auch für uns und unsere Nachkommen irgendwann“.

Neben dem Buddeln und Pflanzen wird Jannik kreativ und entwickelt ein Tutorial mit Anleitung zum Bäume pflanzen. „In der Pflanzanleitung sind die Arbeitsschritte erklärt und jeder Schritt bebildert. Dann kann man das ganz einfach nachmachen und die Beiden, die nicht mitkommen konnten, sehen, was wir hier machen“, erzählt der 16-Jährige. Zusammen mit Till Voß hat Jannik einhundert Stecklinge an einem Tag gesetzt.

Till Voß und Jannik Urlaub demonstrieren Schritte der Pflanzanleitung mit präzisen Spatenstichen. Quelle: Christin Assmann

Doch ist es nicht der erste Einsatz, der die Schüler in den Wald führt. Zusammen mit dem Revierförster Jörg Ludwig haben die Schüler bereits einen Projekttag im Wald in Verbindung mit dem Biologie-Unterricht gestaltet. Daran anknüpfend wissen die meisten Jugendlichen bereits, wofür sie graben und pflanzen. „In Norddeutschland gibt es nur knapp 30 verschiedene Baumarten und die Vielfalt ist wichtig. Für die Esskastanie sind die klimatischen Umstände hier ideal, obwohl sie aus dem Mittelmeerraum kommt“, weiß Jannik.

Das bestätigt der Revierförster und ergänzt: „Wir haben bereits 80 Jahre alte Esskastanien im Bestand. Die sind nicht so anfällig für Pilzerkrankungen, die andere Baumarten schwer schädigen können.“ Im Frühjahr will die Klasse zurückkommen und kontrollieren, wie viele Bäumchen gewachsen sind.

