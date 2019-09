Grimmen

„Kriege um Wasser werden bald vielleicht nicht nur in Afrika und in Nahost geführt. Auch hier bei uns könnte der Klimawandel künftig große Probleme verursachen“, sagte Eckhart Zobel, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Zwag). Er war der Gastreferent beim Männerfrühstück des Sozialverbandes Grimmen am 3. September. Es war eine der zentralen Aussagen der 90-minütigen Veranstaltung, zu der der Vorstandsvorsitzende des Sozialverbandes, Jürgen Steffen, in den Speisesaal des AWO-Gebäudes in der Straße der Solidarität geladen hatte.

Wasser sparen bald notwendig?

„ Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Grimmen gestern, heute und morgen in Zeiten von Klimawandel und Artensterben“ – unter diesem Themenschwerpunkt erklärte Zobel den 20 anwesenden Mitgliedern und Gästen die Wirkungsweise des Zwag in der Region und die Herausforderungen, mit denen man sich derzeit und in Zukunft auseinandersetzen muss.

„Die Pegelstände sind in den letzten Jahren stark gesunken“, meinte Zobel. Zwar füllten sich diese im Winter bisher immer wieder auf, doch „wenn das so weitergeht mit diesen trockenen Sommern, weiß ich nicht, wann man anfangen muss, Wasser zu sparen.“ Zudem sei es notwendig zu fragen, wie der Mensch dem Klimawandel als Verursacher dieser Probleme entgegenwirken könne. „Noch liegt es in der Hand des Menschen, ob auch künftig eine problemlose Versorgung mit sauberem Trinkwasser gewährleistet werden kann.“

Schutzzonen für gutes Trinkwasser

Besonders die Landwirtschaft sei hier gefordert, denn Ackerbau wirke sich sowohl auf die Qualität als auch auf die Quantität des Grundwassers negativ aus. Für eine bessere Grundwasserneubildungsrate müssten andere Bewirtschaftungsformen in den Schutzzonen, den Trinkwasserneubildungsgebieten, angewandt werden. „In diesen Zonen wäre es sinnvoll, wenn man auf naturschonende Bewirtschaftung zurückgreift oder Wald pflanzt und Blühstreifen anlegt“, so Zobel.

In Abtshagen, wo sich die Schutzzone komplett unter einem Wald befindet, sei dieses Konzept vorbildlich umgesetzt worden. Auch in Elmenhorst und Rakow seien die Grundwasserbestände gut geschützt. „Dort haben wir die Landwirte schon vor Jahrzehnten überzeugen können, extensiv zu wirtschaften und nur wenig Dünger und keine Spritzmittel zu verwenden“, erklärte Zobel.

Gute Qualität aus dem Wasserhahn

Neben den Herausforderungen die der Klimawandel mit sich bringt, interessierte die Gäste besonders die Frage, inwieweit man trotz schädlicher Einflüsse durch Industrie und Landwirtschaft das Trinkwasser noch direkt aus dem Wasserhahn entnehmen kann. Auch dazu äußerte sich Zobel deutlich: „Unser Wasser gehört zu den am besten geprüften Lebensmitteln. Man kann es bedenkenlos trinken.“ Für die Analyse des Grundwassers investiere man jährlich bis zu 70 000 Euro. Jeden Monat würden Proben entnommen, um die Qualität zu testen. „Wer seiner Gesundheit und seinem Geldbeutel etwas Gutes tun will, trinkt Wasser aus der Leitung“, stellte Zobel klar.

