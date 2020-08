Trotz Blaualgen: Urlaub am Strelasund geht weiter

Stahlbrode/Tremt/Niederhof

So ist die Natur, dagegen können wir nichts machen. So typisch norddeutsch geht die Stahlbroder Hafenmeisterin Brigitte Adam mit den derzeitigen Blaualgen auf dem Strelasund um. Seit dem Wochenende sorgen die Blaualgen, die genaugenommen gar keine Algen, sondern Cyanobakterien sind, für Aufregung unter Badegästen an Ostsee, Strelasund und Bodden. Mehrere Hunde sind gestorben, andere mussten tierärztlich behandelt werden, nachdem sie im Wasser mit vielen Blaualgen badeten.

Kiter nicht abgeschreckt

In Stahlbrode sei niemand verletzt worden und niemand abgereist, weil die Blaualgen stören, weiß Brigitte Adam, die auf der Mole außerdem einen Imbiss betreibt. Im Stahlbroder Hafen selbst haben mehr als 100 Boote Platz. „Und die Liegeplätze werden in diesem Jahr gut angenommen – allerdings aufgrund von Corona erst wesentlich später als sonst“, sagt die Hafenmeisterin. Da machten ein paar Tage Blaualgen den Gästen nichts.

Die Kiter lassen sich von Blaualgen & Co. nicht stören: Es sind bereits wieder etliche in Tremt auf dem Strelasund unterwegs. Quelle: Almut Jaekel

Ein leichter Modergeruch der Algen liegt am Tremter Strand noch in der Luft, im Wasser ist kaum noch etwas zu sehen. Hans Leitenmayer und Heide Brotzeller haben es sich am Strand gemütlich gemacht und genießen den Blick aufs Wasser. Die beiden Badener sind mit dem Kleinbus unterwegs und absolut autark. „Es muss schlimm hier gewesen sein, andere Urlauber berichten von einem riesigen grün-blauen Teppich“, sagen sie. Baden geht auch jetzt niemand, aber die Kiter nutzen den flachen Strand dennoch, berichten die beiden Urlauber.

Angeln und Bootsverleih trotzdem möglich

An den Stegen des Bootsverleihs in Stahlbrode dümpeln die Boote immer noch in einer blau-grünlich und weiß-schaumigen Masse. „Das geht nur langsam weg“, weiß Bootsverleih-Mitarbeiter Dirk Wilfert. Boote wurden aber trotzdem am Wochenende vermietet, als vom klaren Wasser kaum etwas zu sehen war, erzählt er. Manche hätten sogar extra ein Boot gechartert, um damit weiter raus auf den Sund zu fahren und den Sprung ins erfrischende Wasser zu wagen.

Denn der Ostwind treibt die Verschmutzung geradezu aufs Festland, an der Inselküste und in offeneren Gewässers sei kaum etwas gewesen. Deshalb ist auch das Angeln weiter möglich, betont Wilfert. Zwar seien die meisten Raubfische Sichtjäger, aber es gebe immer offene Stellen und etwas zu fangen.

Am Sonntag war der Höhepunkt der Blaualgen-Plage in Stahlbrode erreicht. Quelle: Almut Jaekel

Durch den jetzt etwas kräftigeren Wind haben sich die Blaualgen im Stahlbroder Wasser verteilt. Auf diese Schwebstoffe im Strelasund macht Dirk Wilfert aufmerksam. „Die Algen setzen sich durch den Wind jetzt nicht so an der Oberfläche ab“, erklärt er. Ob es aber in den nächsten Tagen weiter so bleiben, noch besser oder es sogar wieder einen Algenteppich geben wird, weiß auch er nicht. „Es soll ja wieder wärmer werden, wer weiß, wie sich die Lage entwickelt“, sagt er. Einer Frau mit Hund habe er am Mittwoch abgeraten, den Vierbeiner ins Wasser zu lassen.

Kein Badeverbot

Auch in Niederhof scheint das Wasser wieder klarer zu sein. Dort und auch an den offiziellen Badestellen in Tremt und Stahlbrode haben die Mitarbeiter des Miltzower Verwaltungsamtes Warnhinweise angebracht. „Von Badeverboten haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen abgesehen. Jeder Besucher sieht ja selbst, wenn Algen massiv im Wasser sind“, erklärt Mitarbeiter Matthias Beilke nach der Vor-Ort-Besichtigung der Badestellen.

Dieses Vorgehen sei mit Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger abgestimmt. Denn niemand wisse, wie schnell der Wind drehe oder auffrische und das Baden – wenn vielleicht auch nur vorübergehend – wieder möglich ist. Selbstverständlich würden die offiziellen Badestellen regelmäßig beprobt.

Blaualgen und Vibrionen Blaualgen können vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen auftreten. Blaualgen sind eigentlich Bakterien. Sie kommen natürlicherweise sowohl in der mittleren Ostsee als auch in den Binnengewässern vor und sind wie Algen zur Photosynthese fähig. Da die Cyanobakterien in der Lage sind Toxine, zu bilden, können allergische Reaktionen auftreten, bei Berührung Haut- und Schleimhautreizungen und beim Verschlucken größerer Mengen Wasser eventuell auch Übelkeit und Erbrechen. Vibrionenkönnen in der Ostsee vorkommen und schwere Wundinfektionen bis hin zu einer tödlich verlaufenden Sepsis verursachen. Sie sind ein natürlicher Bestandteil der Bakterienflora salzhaltiger Meerwässer. Beim Erreichen und Überschreiten der Ostseewasser-Temperatur von ca. 20 °C muss mit ihrem Nachweis an der gesamten Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns einschließlich der Boddengewässer gerechnet werden. Eine Erkrankungsgefahr besteht für Personen mit chronischen Grundleiden (z. B. Lebererkrankungen, Alkoholabhängigkeit, Diabetes mellitus, immunsupprimierende Erkrankungen) und Personen höheren Alters.

Vibrionen gefährlicher

Viel gefährlicher als die Cyanobakterien sei die Vibrionenbelastung im immer wärmer werdenden Wasser des Strelasund, erklärt Beilke. Schwere Wundinfektionen können sie verursachen. Auch darauf weisen Aushänge an den Badestellen in der Gemeinde Sundhagen hin.

Vibrionen sind jedoch ein natürlicher Bestandteil der Bakterienflora salzhaltiger Meergewässer und erst beim Erreichen und Überschreiten der Ostseewasser-Temperatur von etwa 20 Grad Celsius muss mit dem Nachweis von Vibrionen an der gesamten Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns einschließlich der Boddengewässer gerechnet werden.

Von Almut Jaekel