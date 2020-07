Trotz Corona-Einschränkungen: Grimmener Senioren feiern Sommerfest

Grimmen

Die Sommerfeste im Grimmener Kursana-Seniorendomizil haben eine lange Tradition. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Abstand halten, ein Fest ohne Besucher, einige Bewohner schauen nur durchs Fenster zu und lauschen der Blasmusik der Zarrentiner Kapelle aus der Ferne. „Und dann wollte auch das Wetter in diesem Jahr nicht so richtig mitspielen“, sagt die Direktorin der Einrichtung, Irene Salomo.

Deshalb fand das Fest nicht wie geplant im großen Garten am Volkspark, sondern im kuscheligen Innenhof des Heims statt. Dort hatten die „Zaungäste“ am Fenster dafür aber regelrechte Logenplätze. „Und wegen der Corona-Bedingungen freuen sich unsere Bewohner sehr über solche Abwechselungen“, sagt die Chefin.

Abwechslung willkommen

Auch die Blasmusiker sind froh, endlich wieder mal auftreten zu können. Und so nehmen sie gern in Kauf, dass sie nur einen kleinen Teil des Publikums sehen können. „An den Fenstern hören aber weitaus mehr Senioren zu“, versichert Irene Salomo.

Vor dem etwa eineinhalbstündigen Konzert gab es Kaffee und Kuchen und – passend zum Sommerfest – Eis für alle. „Abends wird gegrillt“, verrät Küchenchef Robert Urlaub. Hausgemachter Kartoffelsalat, so wie die Senioren ihn kennen und lieben, Bratwurst, Tomaten- und Gurkensalat und Kräuterbaguette – es gibt alles, was zu einem zünftigen Grillfest gehört. „Und deshalb auch mal etwas Besonders zu trinken, nämlich aus Saft & Co. Bier“, sagt Irene Salomo.

Ehrenamtler werden vermisst

Alles ist fast perfekt und sogar die Sonne lässt sich sehen. Doch Irene Salomo ist nicht ganz zufrieden. Sie vermisst, ebenso wie die anderen Mitarbeiter und die Senioren, die Ehrenamtler, die regelmäßig helfen und vor allem bei solchen Veranstaltungen eine große Unterstützung sind. Im Moment dürfen sie wegen Corona nicht ins Haus.

Knapp 20 Ehrenamtler sind es insgesamt, an solchen Tagen sind jeweils ungefähr 15 dabei, um die Senioren aus ihren Zimmern abzuholen oder Essen zu servieren. „Auch die Ehrenamtler vermissen uns, das haben sie uns gesagt“, erzählt die Direktorin. Einige kämen sogar ab und zu für einen Plausch ans Fenster. Irene Salomo: „Wir freuen uns auf den Tag, an dem diese Helfer wieder zu uns dürfen.“

Von Almut Jaekel