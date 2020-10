Grimmen

In Grüppchen von Haus zu Haus ziehen und bei möglichst vielen Nachbarn klingeln, um Süßigkeiten zu erhaschen – in der Corona-Zeit klingt der Halloween-Brauch befremdlicher denn je. „Es herrscht große Verunsicherung“, weiß Beate Kottke, Geschäftsführerin der Jugendfreizeit Grimmen. Eltern und Erzieher fragen sich, ob sie den Kinder die faszinierende Grusel-Jagd ermöglichen oder verbieten sollen.

„Wir wissen nicht, was sinnvoll ist“, gesteht Kottke und führt aus: „Auf der einen Seite sollten wir die Kinder so normal wie möglich behandeln und dementsprechend Halloween stattfinden lassen. Andererseits haben die Kinder die aktuellen Schwierigkeiten bereits verinnerlicht, sind an die Masken gewöhnt und sagen von sich aus: ,Ach ja, geht nicht – Corona’“.

Anzeige

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) hatte unlängst gegenüber der Zeitung „Die Welt“ erklärt: „Auch wenn das für Kinder und Jugendliche sehr traurig ist, aber Halloween, so wie sie es kennen, das geht in diesem Jahr nicht.“

Kindern könnte der Halloween-Spaß schnell vergehen

Dennoch: Wenige Laternenumzüge in der Region sind geplant und sicherlich wird das ein oder andere Gespenst am Sonnabend um die Häuser ziehen. Verboten ist Halloween nicht, nur ausdrücklich nicht empfohlen. „Man muss auch sehen, was das mit den Kindern macht, wenn kaum jemand die Tür aufmacht“, deutet Kottke an. Wenn aus Angst vor Ansteckung die Süßigkeiten-Beutel leer bleiben, könnten die Kinder schnell den Spaß am Umzug verlieren.

Wer den kostümierten Gestalten eine Freude machen, sich selbst aber schützen will, könnte den Naschkram häppchenweise vor die Haustür stellen. Oder mittels Besen oder Harke als Verlängerung für den Süßigkeitenkorb Abstand zu den Klingelnden wahren.

Machen Sie mit bei der Umfrage: Werden Sie wegen der Kontaktbeschränkungen Ihre Pläne für die nächsten Wochen ändern?

Wenn Halloween in diesem Jahr anders ist, müssen auch die Kürbisse anders aussehen. Quelle: Cathleen Dachner

Freitag noch ein passendes Kostüm ergattern

Und selbst ein passendes Kostüm kann man am Freitag noch ergattern. Ob nun, für die private Halloween-Party in den heimischen vier Wänden oder eben doch beim gruseligen Rundgang durch die Trebelstadt oder einer der Ortschaften der umliegenden Gemeinden.

Im Grimmener SOS-Familienzentrum kann man sich für einen schmalen Taler ein tolles Halloween-Kostüm ausleihen. „Wir haben den Kostüm-Fundus des Frauenbundes vor einigen Monaten übernommen“, erklärt Mitarbeiterin Andrea Kunath. Seither lagern in der Einrichtung in der Otto-Krahmann-Straße 1 Hunderte Kostümen in nahezu allen Größen.

„Um die Suche ein wenig zu beschleunigen haben wir unsere Halloween-Sachen im Gang aufgehängt, so dass Interessierte schnell etwas Passendes finden“, sagt Andrea Kunath und erzählt: „Bis dato war der Andrang eher verhalten. Wenn in den Kindertagesstätten oder Schulen die traditionellen Faschingsfeten stattfinden, ist bei uns viel mehr Betrieb.“

Die Leihgebühr für ein Kostüm beträgt zwei Euro, hinzu kommt ein Pfand in Höhe von fünf Euro. Am Freitag ist das Familienzentrum und somit auch der Kostümverleih noch von 8 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

Und auch, wer sich entscheidet am Halloween-Tag zuhause zu bleiben, kann es sich ja dort mit seiner Familie gemütlich machen. Ein tolles Kostüm anziehen, sich schminken und einen schönen Horror-Film gucken.

Von Raik Mielke und Horst Schreiber