Trotz Corona: Hier öffnen Kirchen rund um Grimmen ihre Türen

Grimmen

An den kommenden Tagen laden einige Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

Passionsandacht in Willerswalde

In der Kirchenregion am Sund findet am Sonntag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Brandshagen statt. Am Mittwoch wird um 19 Uhr zur Regionale Passionsandacht zum Aschermittwoch in die Willerswalder Kapelle eingeladen. Durch die Coronasituation haben die Kirchengemeinden Reinberg und Reinkenhagen ihre Gottesdienste abgesagt.

Wieder Gottesdienste in der katholischen Kirche

In der katholischen Kirche finden in dieser Woche wieder Gottesdienste statt. In Grimmen wird am Sonntag um 8.30 Uhr zur Heiligen Messe in die St. Jakobus Kirche in der Dr. Kurt-Fischer-Straße eingeladen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an der Heiligen Messe in der Demminer Maria Rosenkranzkönigin-Kirche in der Reiferstraße 2a am Sonntag, um 10. teilzunehmen.

Groß Bisdorf, Kirch Baggendorf und Grimmen

Die Kirchengemeinde Groß Bisdorf feiert in dieser Woche am Sonntag um 10 Uhr ihren Gottesdienst im „Alten Pfarrhaus“ in Groß Bisdorf. Die Kirchgemeinde Kirch Baggendorf lädt am Sonntag zu 10.45 Uhr in die Kirche ein. Die evangelische Kirche St. Marien in Grimmen lädt ebenfalls am Sonntag zu um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Greifswalder Straße in Grimmen.

Von Almut Jaekel