Trotz Corona: Hier öffnen Kirchen rund um Grimmen ihre Türen

Grimmen

An den kommenden Tagen laden einige Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

In der Kirchenregion am Sund finden am Sonntag um 10.30 Uhr Gottesdienste zum Weltgebetstag in den Kirchen Abtshagen und Horst statt.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am Sonnabend um 18 Uhr wird in die katholische Kirche eingeladen. An der Heiligen Messe können dann Besucher der St. Jakobus-Kirche in der Grimmener Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 teilnehmen.

Vorland, Kirch Baggendorf und Grimmen

Zum Gottesdienst in der Vorländer Kirche wird am Sonntag um 14 Uhr eingeladen. Der Gottesdienst in der beheizten Kirch Baggendorfer Kirche ist traditionell für Sonntag um 10.45 Uhr geplant.

Die evangelische Kirche St. Marien in Grimmen lädt ebenfalls am Sonntag zu um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Friedrichstraße in Grimmen.

Lesen Sie auch Volkshochschule Grimmen bietet Onlinekurse an

Von Amut Jaekel