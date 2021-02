Grimmen

An den kommenden Tagen laden einige Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

In der Kirchenregion am Sund findet am Sonntag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kapelle in Willerswalde statt. Bereits am Freitag ist um 18 Uhr eine Abendandacht in der Kirche Brandshagen geplant. Eine weitere wird es am Freitag, dem 12. Februar ebenfalls um 18 Uhr in der Kirche Abtshagen geben. Durch die Coronasituation haben die Kirchengemeinden Reinberg und Reinkenhagen ihre Gottesdienste abgesagt.

Kein Gottesdienst in der katholischen Kirche

Auch in der katholischen Kirche finden keine Gottesdienste statt. Aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens und zur Vermeidung des erhöhten Infektionsrisikos sind in der gesamten Kirchengemeinde Maria Rosenkranzkönigin der Pfarrei St. Bernhard an den Standorten Demmin, Grimmen und Altentreptow die öffentlichen Gottesdienste bis auf Weiteres ausgesetzt.

Auf der Internetseite des Erzbistums Berlin finden Sie Hinweise zu Gottesdiensten in Hörfunk, Fernsehen und Internet sowie auch Anregungen zur Gestaltung von Hausgottesdiensten. Auch auf der Internetseite der Pfarrei www.heiliger-bernhard.de erhalten Sie Impulse und weitere Informationen.

Groß Bisdorf, Vorland, Kirch Baggendorf und Grimmen

Die Kirchengemeinde Groß Bisdorf feiert in dieser Woche am Sonntag um 10 Uhr ihren Gottesdienst in der Kapelle Kandelin. Die Kirchgemeinde Kirch Baggendorf lädt am Sonntag zu 10.45 Uhr in die Kirche ein. Einen Gottesdienst wird es auch am Sonntag um 14 Uhr in der Kirche Vorland geben.

Die evangelische Kirche St. Marien in Grimmen lädt ebenfalls am Sonntag zu um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Greifswalder Straße in Grimmen.

Von Almut Jaekel