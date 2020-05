Trotz Corona-Krise: Warme Mahlzeit für bedürftige Kinder in Stralsund

Stralsund

Manch einer mag etwas gestutzt haben – ein Bierwagen auf dem Hortspielplatz vom „Pfiffikus“? Nein, da wird natürlich kein kühles Blondes gezapft. Der kleine Wagen dient ab sofort als mobile Essenausgabe, und die dürftig bisher einzigartig in der Region sein.

„Gedacht ist das Angebot für all jene Eltern, die das Mittagessen für ihre Kinder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) des Bundes bezahlt bekommen. Vor Corona haben ihre Lütten deshalb von Montag bis Freitag in Kita und Hort ein kostenloses Mittagessen bekommen“, erklärt der Stralsunder IB-Chef Martin Pollmann und schiebt hinterher: „Mit der Schließung der Einrichtungen ist das weggefallen.“ Bis zum gestrigen Montag hingen diese Familien in der Luft.

Sieben Ausgabewagen stehen täglich bereit

An sieben Standorten bietet der Internationale Bund, nicht nur Träger von Kitas, Familienhilfe und Sozialarbeit, sondern auch Betreiber eines Küchenbetriebes, ab sofort diesen Service auf eigene Kosten an: Neben dem „Pfiffikus“ auch an der Kita „Käpt’n Blaubär“, auf dem Gelände von „Lütt Matten“ und an der Gerhart-Hauptmann-Schule.

Hinzukommen eine Schule in Bergen und die Kita in Binz sowie die Wanderschule in Grimmen. Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr können die Portionen abgeholt werden, die zuvor beim IB-Küchenbetrieb online bestellt worden sind.

Start mit 78 Essen

Der Premierentag startete mit 78 Essen, so Nico Bothe. Der Leiter des Küchenbetriebes in Groß Lüdershagen ist optimistisch, dass die Zahlen noch steigen. „Wir haben zwar über viele Kanäle über das Angebot informiert, aber das muss sich ja auch erst mal rumsprechen.“

Immerhin hat der IB sonst rund 800 Essen, die über die BuT-Mittel vom Kreis bezahlt werden. Aber auch Familien, die bisher bei anderen Lieferanten bestellt haben, können sich beim IB anmelden.

Krise macht Caterern zu schaffen

Wie andere Caterer befindet sich auch der IB-Küchenbetrieb durch die Krise in schwierigem Fahrwasser. „Unsere Produktion ist von 5000 auf 1600 Portionen gesunken. Ein bisschen was konnten wir mit dem Lieferservice ,Essen auf Rädern’ schon abfedern. Doch es reichte natürlich nicht, um alle 74 Mitarbeiter an Bord zu behalten. Wir haben viele in Kurzarbeit schicken müssen. Zum Glück stockt der IB diese Hilfen für jeden Betroffenen um 15 Prozent auf. Trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass wir möglichst schnell alle zurückholen können“, sagt der Betriebsleiter.

Erste Abholer freuen sich über Service

Mandy Boldt gehört zu den Ersten, die sich das Essen in der Assiette über den Tresen reichen lässt. Die Stralsunderin hatte ihre Tochter Jessica gleich mitgebracht. Und nun soll’ schnell nach Hause gehen, die Lütte freut sich auf Nudeln mit Tomatensoße. „Ich finde, das ist ein super Service“, sagt Sarah Mehardel, die nach dem Einkauf gleich am Wagen vorbeischaut und das Essen für ihren neunjährigen Sohn auch gleich im Korb verstaut.

„Ehrlich, nach sechs Wochen zu Hause weiß man nicht mehr, was man noch kochen soll. Zum Glück ist meiner nicht mäklig... Aber ich bin jetzt so froh, dass ich diese Erleichterung nutzen kann.“ Größere Kinder kommen ebenfalls vorbei, sacken ihr Essen samt Quark-Nachspeise ein und flitzen wieder los.

Premiere gelungen

Im Großen und Ganzen läuft alles gut, und dafür sorgt auch Marina Lautenschläger. Die 57-Jährige ist die gute Fee am Ausgabetresen. Seit 2015 arbeitet sie beim IB und betreut sonst alles rund ums Essen in der Kita „Am Stadtwald“. Mit einem Lächeln schickt sie die „Essenboten“ auf den Heimweg.

Zwar gibt es ein paar Leute, die quasi zum falschen Wagen gekommen sind. „Aber das ist heute kein Problem, wir wissen, dass sich das am ersten Tag und vier Stationen erst einspielen muss, deshalb haben wir genug Essen dabei“, ist Nico Bothe optimistisch.

Essen kann auch von anderen gekauft werden

Doch auch andere Familien, die mit Kochen, Kinderbetreuung, Hausaufgaben-Hilfe und Homeoffice überfordert sind, können das neue Angebot nutzen. „Wir haben jeden Tag zwei warme und ein Kaltgericht zur Auswahl, da kann jeder für Kind und Eltern gern bei uns bestellen und holt es dann am gewünschten Ausgabezentrum selbst ab.

Gezahlt wird der Seniorenpreis, das sind je nach Gericht zwischen 3,30 und 3,60“, erklärt der 36-Jährige. Der gelernte Koch, der auch Hotel-Betriebswirt ist, kam im Dezember 2019 zum Internationalen Bund.

Warum startet Hilfe erst jetzt?

Warum gibt es das besondere Essenmobil erst nach sieben Wochen Corona-Krise? Der Bund hatte erst letzte Woche beschlossen, dass das Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket auch für die Lieferung nach Hause ausgegeben werden darf. Allerdings von einem in der Kommune anerkannten Träger, sprich von den etablierten Caterern. Aber: Es gibt dafür nicht mehr Geld.

Dass eine Lieferung bis nach Hause aber nicht gratis zu haben ist, war allen Beteiligten klar. Vorschlag des Bundes dazu: Kommunen oder Sponsoren sollten zuschießen. Bleibt dennoch die Frage, was mit den BuT-Mitteln von April passiert, die ja aufgrund von Schul- und Kita-Schließung nicht zur Auszahlung kamen...

Bund: Für Lieferung gibt’s kein Geld

„Die Caterer haben so schon zu knabbern, ein Lieferservice kam deshalb für uns nicht in Frage. Wir haben uns überlegt, dass wir in Stralsund vier, auf Rügen zwei und in Grimmen ein Ausgabezentrum einrichten können. Unser langjähriger Partner Getränkehandel Becker stellte uns kostengünstig die dafür nötigen Wagen zur Verfügung. Mehr Unterstützung haben wir nicht, ganz im Gegenteil, die Mehrkosten bleiben bei uns hängen“, sagt Küchenleiter Nico Bothe und gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich vielleicht doch noch ein Sponsor findet.

Von Ines Sommer