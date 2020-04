Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und konstant schönes Frühlingswetter: Für viele Biker ist das anscheinend die perfekte Mischung, um viel auf ihren geliebten Maschinen in der Region unterwegs zu sein. André Methling ist in Grimmen Motorrad-Experte – und hat zum Saisonstart selten so viel zu tun gehabt.