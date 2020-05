Trotz Corona-Lockerungen: Weiterhin keine Kultur im Grimmener Kulturhaus

Grimmen

Das Grimmener Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ macht seinem Namen gerade nicht alle Ehre. Bis auf die Mitarbeiter trifft sich dort derzeit niemand. Der Grund sind die Corona-Pandemie und die damit verhängte Corona-Verordnung des Landes, die Großveranstaltungen untersagt.

Nachdem wochenlang untersagt gewesen ist, Veranstaltungen durchzuführen, lässt die momentan aktuelle Verordnung Veranstaltungen mit bis zu 75 teilnehmenden Personen unter strengen Auflagen zu. Für den Veranstaltungstempel der Trebelstadt bedeutet dies allerdings nicht, dass dieser in den kommenden Wochen mit kleinen Events aufwartet, wie Kulturhausleiter Morten Kabisch berichtet.

Keine Kultur im Kulturhaus , aber jede Menge kleine Veranstaltungen

„Hintergrund ist, dass wir eh vor der Sommerpause stehen“, erklärt er. Hauptsächlich seien es die Abschlussfeiern der Schulen, wie der Abiball oder jene der Grimmener Regionalschule beispielsweise, die in den Jahren zuvor den Veranstaltungskalender des Treffpunktes kurz vor der Sommerpause gefüllt haben. Diese müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Morten Kabisch bedauert das – sowohl für das Haus als auch für die jungen Frauen und Männer, die sich somit ohne den sonst üblichen feierlichen Rahmen ihr Abitur beziehungsweise ihr Abschlusszeugnis erhalten.

Ganz ohne Gäste bleibt das Kulturhaus aber auch in den kommenden Wochen vor der Sommerpause nicht. „Wir haben jetzt jede Menge kleine Veranstaltungen“, informiert der Leiter des Hauses. Dabei handelt es sich aber nicht um kulturelle Veranstaltungen, sondern vielmehr um Versammlungen, wie der Sitzung des Kreistages im Juni.

Hinter den Einschulungen steht ein großes Fragezeichen

Die erste größere geplante Veranstaltung nach der Sommerpause, so informiert Kabisch, ist dann die Einschulungsfeier der Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ am 1. August. Sie findet traditionell im Kulturhaus statt. „Ob das in diesem Jahr auch möglich ist, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Verordnung verbietet größere Veranstaltungen bis zum 31. August“, erklärt der Kulturhausleiter.

Auch wenn es derzeit ruhiger ist im Grimmener Veranstaltungstempel, Langeweile kommt bei den Mitarbeitern dennoch nicht auf. „Wir haben stramm zu tun – mit Dingen, für die wir sonst nicht so viel Zeit haben, wie die Inventur“, berichtet Kabisch, der hofft, dass nach der Sommerpause wieder etwas mehr Kultur im „ Treffpunkt Europas“ geboten werden kann. „Wir sind in Lauerstellung“, sagt er abschließend.

Von Anja Krüger