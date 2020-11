Trotz Corona: Zu diesen Gottesdiensten laden die Kirchen rund um Grimmen ein

Grimmen

Am Wochenende laden die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den Dörfern wieder zu verschiedenen Gottesdiensten ein. Am Sonntag ist der 1. Advent.

Die katholische Kirche in Grimmen lädt am Sonntag in die St. Jakobus-Kirche in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 ein. Die heilige Messe beginnt um 8.30 Uhr.

Die Kirche in Kirch Baggendorf bietet ebenfalls am Sonntag um 10.45 Uhr ihren Gottesdienst an.

Vier Gottesdienste in den Kirchen am Sund

Gottesdienste zum 1. Advent sind auch in den Kirchen der Kirchenregion am Sund geplant: Alle finden am Sonntag wie folgt statt: um 9 Uhr in der Kirche Reinkenhagen, um 10 Uhr in der Kirche Elmenhorst, um 10.30 Uhr in der Kirche Horst, um 14 in der Kirche Reinberg.

Die Grimmener Kirche St. Marien veranstaltet am Sonntag um 10 Uhr ihren Gottesdienst. Der geplante Festgottesdienst zur Einweihung der neuen Kirchenfenster wird auf den 2. Mai 2021 verschoben. Ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr sind die Mitglieder der Grimmener Hoffnungskirche und Interessenten in die Grimmener Friedrichstraße eingeladen.

Von Almut Jaekel