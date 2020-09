Trotz Wiederöffnung: Fitnessstudios in Grimmen mit Problemen nach langer Schließung

Grimmen

Die Schließung aller Sport- und Fitnessstudios Mitte März traf die Anbieter in Grimmen schwer. Von einem Tag auf den anderen durften die Kunden nicht mehr kommen. „Das war, als hätte jemand mir die Füße weggerissen“, blickt Mathias Schuck vom Energy Sportstudio Grimmen zurück. Zunächst war er auch noch zurückhaltend bei der Bewertung der Lage, doch nach kurzer Zeit konnte er die Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen: „Ich bin absoluter Gegner der Philosophie, die in der Situation an den Tag gelegt wird. Die Maßnahmen waren einfach komplett unverhältnismäßig, gerade was die Sportstudios und Vereine betrifft“, beklagt der ehemalige Kampfsportler, der auch Trainer bei den Grimmener Ringern ist. Ein Argument: Sport ist gut für das Immunsystem und die Gesundheit. Gemeinsames Sporttreiben ist gerade für Kinder und ältere Menschen ein wichtiger sozialer Halt: „Das war ganz schlimm, da die einzelnen Geschichten zu sehen und zu hören.“

Ansteckungsherd oder nicht?

Nach Ansteckungen in Fitnesscentern waren diese medial in den Mittelpunkt gerückt worden und galten als besonders gefährlich für Covid-19-Übertragungen. Das Robert Koch Institut führt auf seiner Internetseite in der Statistik zu möglichen Ansteckungsherden, sogenannten „superspreading events“, auch Fitnessstudios an. Inzwischen sehen viele Wissenschaftler bei Einhaltung der Regeln einen Besuch im Fitnesscenter nicht mehr als kritisch.

Anzeige

Auch im Studio von Schuck meldeten sich einige Kunden aus Unsicherheit und Angst bereits im Februar ab. „Da wurden Fitnessstudios als Keimschleudern und Ansteckungsherde dargestellt. Dabei sind die Grundlagen mit Hygiene und Desinfektion bei uns schon immer ganz normal.“ Immerhin: Nach der Wiedereröffnung des Energy Sportstudios gab es auch schnell wieder neue Anmeldungen, was ihm und seinem Team neuen Mut gemacht hat.

Weitere OZ+ Artikel

Soforthilfe reichte nicht aus

Seit Juni hat das Energy Sportstudio im Stadtteil Südwest wieder geöffnet, die finanzielle Herausforderung ist damit aber noch nicht geschafft. Weil er die Last nicht auf die Rücken seiner Kunden weiterleiten wollte, wurden für drei Monate keine Beiträge abgebucht – die 9000 Euro Soforthilfe, die sein Unternehmen erhielt, konnten das bei Weitem nicht auffangen. Stattdessen entließ er seine fünf Angestellten, inklusive sich und seiner Frau, und arbeitete in dieser Zeit in der Mobilfunkbranche als Monteur. „Dadurch konnte ich meine Frau und Kinder lange nicht sehen – das war heftig. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich die Chance zu der Arbeit bekommen habe“, erklärt der 40-Jährige.

Die finanziellen Probleme kommen jetzt

Nadine Reichenbach konnte nicht einmal auf die Soforthilfe zurückgreifen. Sie gibt ihre Kurse in der „Powerschmiede“ nur nebenberuflich und hatte damit keinen Anspruch auf Unterstützung. „Die finanziellen Folgen kommen jetzt erst auf mich zu, weil für die Steuer die liquiden Mittel fehlen“, erklärt die Trainerin, die viel in kleinen Gruppen mit der Kettlebell arbeitet. Lange konnte sie gar keine Kurse anbieten, danach verlegte sie ihre Kurse nach draußen. Es ist aber noch lange nicht wieder alles beim Alten. „Die Kunden sind nicht mehr so motiviert und kommen nicht mehr regelmäßig. Es herrscht einfach viel Unsicherheit, ob zu kommen oder nicht zu kommen richtig oder falsch ist“, beschreibt Reichenbach.

Physiotherapie im Krankenhaus blieb geöffnet

Die Physiotherapie im DRK-Klinikum Grimmen konnte hingegen auch während der Schließung der Sportstätten geöffnet bleiben. Da die Physiotherapie und der Rehabilitationssport zur medizinischen Versorgung gehört, war die Einrichtung nicht betroffen.

Von Niklas Kunkel