Mit überschwänglicher Gesichtsakrobatik, authentischen Sketchen und einer Menge Humor will Paddy Bobber auf dem Country- und Truckerfestival ab dem 17. September den Grimmener Hexenkessel vor Lachen beben lassen. Denn der Comedian teilt mit den Besuchern und Fans nicht nur einen Schwank aus dem Leben eines Truckers, sondern alles, was er schon gesehen, gehört und selbst erlebt hat. Und das mit witziger Poesie für Erwachsene und Gleichgesinnte wohlgemerkt.

In den 16 Jahren auf dem Bock hat der Lkw-Fahrer allerhand Anekdoten parat. Das Besondere dabei: „Mein Programm, die Witze und Sketche sind aus meinem Leben. Das habe ich alles so erlebt und mitbekommen. Na ja und meine Frau ist unfreiwillig auch dabei“, erklärt Bobber. Dabei nimmt sich der Trucker auch selbst auf´s Korn. „Ich bin dem Tod dreimal von der Schippe gesprungen, seitdem nehme ich das Leben nicht zu ernst“, so Bobber weiter. Seinen Humor beschreibt der Entertainer ab FSK 18, denn es fallen auch mal Kraftausdrücke und derbe Sprüche am Mikro.

Angefangen hat seine komische Karriere auf einer Messe am Bodensee. „In kürzester Zeit haben sich 2 500 Laufkunden als Zuschauer vor unserem Stand gesammelt, als ich am Mikro war. Meine Sprüche sind bei den Leuten so gut angekommen. Warum nicht auf dieser Schiene weitermachen“, erinnert sich der Trucker. Daraus wurden später Witze und Sketchen, die der Comedian auf vielen Bühnen des Landes präsentiert.

Seine Witze riss Bobber schon als Klassenclown

Dabei wurde sein Talent schon früh entdeckt. „Ich war schon früher immer der Klassenclown und hab die Leute gerne unterhalten. Doch es hieß immer, damit könne man kein Geld verdienen“, weiß der erwachsene Bobber noch genau. Das soll in seinem Fall nicht mehr so zutreffen. Mittlerweile ist der Fahrer bekannt in der Szene, wird als Entertainer viel gebucht und ist oft mit seiner Frau und Managerin unterwegs. „Es gibt weniger Möglichkeiten, sich privat an solchen Veranstaltungen zu beteiligen und umzusehen. Aber auf dem Truckerfestival stelle ich meinen Lkw dieses Mal auch selbst aus“, betont Bobber, der selbst neugierig auf die anderen Trucks ist.

Für den Scandia mit Zusatzbeleuchtung, Bullenfänger und Sonderlack konnte der Fahrer selbst Wünsche äußern. „Mein Chef stellt uns die Lkws zur Verfügung und legt selbst Wert darauf, dass seine Leute coole Fahrzeuge haben“, weiß der Motorfreak und beschreibt weiter: „Man fällt allein schon durch die Beleuchtung auf. Warum? Weil es geil ist. Mein Vater ist auch in einem fahrenden Weihnachtsbaum über die Straßen gerollt“, sagt Bobber lachend.

Spaß beiseite – der Entertainer wird auch schnell ernst

Paddy Bobber an Bord. In seinem rollenden Wohnzimmer herrscht Ordnung und Sauberkeit. Quelle: privat

Doch wenn es um seinen Truck geht und insbesondere die Fahrerkabine wird der Ton ernst. „Jeder sieht das ein bisschen anders. Was für den Einen das Wohnzimmer ist, ist für den Anderen ein Arbeitsgerät. Aber bei mir herrscht Ordnung“, betont der Lkw-Fahrer. „Ich rauche selbst im Truck, aber was mich richtig nervt, ist, wenn Asche rumfliegt. Der Teppich wird regelmäßig geputzt und da kommen keine Straßenschuhe rauf. Jeder, der den Lkw mit Schuhen betritt, fliegt sofort raus. Das gilt auch für meinen Chef und meine Frau“, so Bobber. Von der Ordnung werden auch die Kuscheltiere nicht ausgenommen, die manchmal auf dem Beifahrersitz angeschnallt sitzen. Jedoch eher zur eigenen Belustigung des Truckers.

Doch Spaß beiseite. „Trotzdem kämpfe ich dafür, die Lkw-Fahrer in ein besseres Licht zu rücken, und rede auch über ernste Themen, die das Leben der Truckfahrer betrifft“, sagt der Entertainer. „Ich bin mit dem Beruf aufgewachsen und weiß, wie es früher unter Fahrern war. Die Zeiten haben sich geändert. Den verbreiteten Zusammenhalt unter Fahrern gibt es nicht mehr“, berichtet der Trucker über die andere Seite und erklärt: „Das merkst du daran zum Beispiel, wenn ein 21-Jähriger, der gerade seinen Lappen gemacht hat, in seinem aufgemotzten Lkw mit Oldschool Aufschrift, erfahrenen Fahrern ihren Beruf erklären will. Die wissen gar nicht, was sich dahinter versteckt. Der Respekt ist verloren gegangen“.

Das soll das Zusammentreffen jedoch nicht beeinträchtigen. Am kommenden Festivalwochenende ginge es auch um den Austausch und vor allem darum, zu sehen, wie die anderen Fahrer ihre rollenden Kolosse aufmotzen und tunen.

