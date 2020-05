Grimmen

Kinder aus dem weißrussischen Gebiet bei Tschernobyl werden in diesem Jahr nicht nach Grimmen kommen, um sich hier zu erholen. „Schon im März hatte sich das angedeutet, jetzt hat die weißrussische Regierung alle Auslandsaufenthalte für Kinder in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie storniert“, sagt der Vorsitzende des Vereins Tschernobyl-Hilfe Vorpommern, Martin Scheitor.

Die Vereinsmitglieder und zahlreiche weitere Helfer waren bereits mit den Vorbereitungen für den Besuch in den Sommerferien beschäftigt. Seit vielen Jahren kommen knapp 40 Mädchen und Jungen aus der Region Dobrusch nach Grimmen, um sich hier zu erholen, unbeschwerte Ferien zu genießen, gesunde Verpflegung zu essen und jede Menge zu erleben.

Anzeige

Plan für die Ferien stand fest

Martin Scheitor: „Der Ablaufplan stand fest, übernachtet werden sollte wieder in der Turnhalle der Wander-Grundschule in Grimmen, viele Helfer wollten mit anpacken, die Zusammenarbeit mit der Stadt Grimmen lief gut.“ Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Weitere OZ+ Artikel

Cordula Streich (2. v. l.), Leiterin des Rewe-Marktes, Erika Böhle vom Seniorenbeirat der Stadt und Ruth Fraude von der Gruppe „Wollmäuse“ in der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ mit einer Spende, die Martin Scheitor (l.) im Januar 2019 nach Dobrusch brachte. Quelle: Almut Jaekel

Im vorigen Jahr besuchten 36 Mädchen und Jungen aus dem weißrussischen Dobrusch – der Tschernobyl-Reaktorkatastrophen-Region von vor 34 Jahren – die Stadt während ihrer Sommerferien, erholten sich, genossen das Sommerwetter und sammelten in Grimmen und der nahen Umgebung viele Eindrücke und vor allem Kraft. Sportfeste, Besuche bei der Feuerwehr und der Polizei der Stadt, im Kleingartenverein und bei den „Wollmäusen“, einer Handarbeitsgruppe der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“, die die Kinder unter anderem mit Selbstgestricktem ausstattet, im Schwimmbad und vieles mehr können die Kinder aus Weißrussland mit Hilfe des Vereins und vieler Spender regelmäßig erleben.

Tschernobyl-Hilfe Vorpommern Seit 1990 engagieren sich die Mitglieder des Vereins Tschernobyl-Hilfe Vorpommern und unterstützen vor allem Kinder im Katastrophengebiet bei Tschernobyl. Seit vielen Jahren arbeitet der Verein mit einer Schule in Dobrusch zusammen. Die Auswirkungen des Reaktorunglücks vor 34 Jahren spüren die Menschen dort heute noch. Schilddrüsenkrebs, Leukämie, Sehschwächen und Konzentrationsstörungen kommen noch immer überdurchschnittlich oft vor. Viele Kinder leben in sozial schwachen Familien, sind Halb- oder gar Vollwaisen.

Vereinsmitglieder hatten extra Betten für die Gäste aus Dobrusch gebaut, die Stadt Grimmen stellt normalerweise die Turnhalle und die angrenzende Mehrzweckhalle der Wanderschule für die Zeit des Aufenthalts zur Verfügung. Seit dem vorigen Jahr achtet der Grimmener Verein Tschernobyl-Hilfe besonders darauf, dass nur Kinder nach Grimmen reisen dürfen, die es wirklich nötig haben, die aus nicht so guten Verhältnissen kommen.

Grimmener helfen trotzdem

Das alles wird es nun 2020 nicht geben. Aber die Mitglieder des Vereins helfen den Kindern in Weißrussland trotzdem: Sie sammelten Geld, um an der Dobruscher Schule, zu der seit Jahren besondere Beziehungen bestehen, Fenster für die Aula anzuschaffen. „Dann haben alle Kinder vor Ort dort etwas davon“, sagt Martin Scheitor. Für die Fenster der dortigen Sporthalle hat der hiesige Verein außerdem Schutzgitter anfertigen lassen. Finanziell unterstützt wurden sie dabei auch von einem Grimmener Unternehmer.

Fahrt nach Dobrusch fiel aus

Geplant war auch, dass die Grimmener Helfer sich Anfang April auf den Weg nach Dobrusch machen. Auch neue Vereinsmitglieder wollten sich in Dobrusch ein persönliches Bild vom Geschehen machen“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Im Gepäck jede Menge Kleidung für die dortigen Mädchen und Jungen. Denn vielen von ihnen fehlt es an allem Möglichen. Einige waren beim Besuch in Vorpommern im vergangenen Jahr fast gänzlich ohne Wechselkleidung hier angekommen, berichteten die Helfer.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Unser Verein wächst und zählt jetzt 16 Mitglieder“, sagt Scheitor. Die sind nun trotzdem damit beschäftigt, gespendete Kleidung zu sortieren, damit sie später nach Weißrussland mitgenommen werden können. Wann das sein wird, steht jedoch noch nicht fest, da diese Dinge sonst immer mit dem Bus der Kinder mitgeschickt wurden.

Sortiert wird derzeit im Küchenstudio von Martin Scheitor in Grimmen. „Natürlich immer unter Wahrung der Abstandsregeln oder sogar einzeln“, betont Martin Scheitor.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel