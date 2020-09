Turmscheunenparty in Griebenow abgesagt

Griebenow

Auch die Turmscheunenparty in Griebenow muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Eigentlich sollten sich am 12. September bis zu 600 Feiernde zur Ostseewellenparty mit Discjockey Alexander Stuth und einer Live-Band treffen. „Doch da das Tanzen verboten wurde, sehen wir uns gezwungen, die Party abzusagen“, informiert Kommunalpolitiker Tobias Lembke ( CDU) vom Veranstalter BT-Events. Auch das Familienfest am darauffolgenden Sonntag, 13. September, wird abgesagt.

Hygienekonzept wurde bereits erarbeitet

Anzeige

Die Vorbereitungen liefen bereits, getreu dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Im April erarbeiteten die Veranstalter trotz Corona ein Finanzierungskonzept und unterschrieben die Verträge. Im Juli feilten sie an einem Hygienekonzept. Gesonderte Ein- und Ausgänge sollten geschaffen und mehr Sicherheitspersonal engagiert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Außerdem dachten sich die Organisatoren ein Ampelsystem aus. Diese sollte gut sichtbar auf der Bühne beim DJ positioniert werden. „Hätten sich mehrere Menschen nicht an die Regeln gehalten und beispielsweise keinen Mundschutz getragen, wäre die Ampel von grün auf gelb umgesprungen und die Musik wäre deutlich leiser geworden. Bei weiteren Verstößen wäre sie auf rot umgesprungen und die Musik wäre komplett ausgegangen.“ Tobias Lembke ist enttäuscht, dass die neu erarbeiteten Konzepte nicht ausprobiert werden dürfen und die Ministerpräsidenten des Landes nun bis zum Ende des Jahres Tanzpartys verboten haben.

„Die ganze Region hatte sich auf die zehnte Auflage der Turmscheunenparty gefreut. Die Party ist wie eine große Familienfeier, viele kamen extra von weit her, um alte Bekannte zu treffen“, sagt Tobias Lembke. 36 große Veranstaltungen sind „BT-Events“ in diesem Sommer durch Corona bereits ausgefallen. Sobald das Tanzen in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt sei, soll die Turmscheunenparty nachgeholt werden.

Von Carolin Riemer