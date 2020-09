Turow: Junges Paar suchte ein Haus und fand eine Burg

Turow

Anna und Jan Barkow suchten ein Einfamilienhaus mit großem Garten. Doch sie fanden eine Burg mit einem historischen Park. Auf den Tag genau vor sechs Jahren kaufte das junge Ehepaar die Wasserburg Turow. Die damals 34-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Mann verliebten sich einfach in den einstigen Sitz von Rittern und Adligen, ließen ihr Bauchgefühl entscheiden, nahmen die Atmosphäre der historischen Mauern auf und verwirklichen seitdem das wohl größte Projekt ihres Lebens.

Aus adliger in öffentliche Hand

18 Hektar ist das Gelände groß. Alles begann, als im Jahr 1137 Mönche aus dem heutigen Franzburg einen Verteidigungsturm bauten. Noch heute ist der älteste Teil der Anlage erhalten. Die Drei-Flügel-Anlage und die Wirtschaftsgebäude kamen später hinzu. Immer wieder wechselte die Burg die Besitzer – sei es aus Kriegsgründen oder weil die Adligen in Geldnot gerieten. Die letzte adlige Burg-Herrin war Alexandra von Ferber. Eine kinderlose Dame, deren Bruder bei einem Reitunfall tödlich verunglückte und die die Wasserburg im Jahr 1939 ihrem Diakon vermachte. Er vererbte das Areal der Kirche, die es später an das Blaue Kreuz verkaufte. So gelangte die Wasserburg über Umwege aus adliger in öffentliche Hand. Und das wollten auch Anna und Jan Barkow beibehalten. Die Burg steht für Menschen aus aller Herren Ländern offen. Es ist ein Geben und Nehmen – das dem jungen Ehepaar bei der Verwirklichung ihres Traumes hilft. Doch von vorn:

Als Anna Barkow zum Studieren aus der Nähe von Göttingen nach Rostock zieht, lernt sie ihren Mann kennen. Sie leben mit ihren beiden Kindern in einer Wohnung in Rostocks Innenstadt und träumen von einem Haus auf dem Land. Dass es eine Burg werden wird, ahnen sie damals noch nicht, doch als sie das Anwesen besichtigen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch wie leistet sich ein junges Paar eine alte und zum Teil heruntergekommene Wasserburg? Sie überlegen und beschließen sich Projekten von „Work and Travel“ anzuschließen. Menschen aller Kontinente kehren nach Turow und erhalten bei Familie Turow freie Kost und Logis. Im Gegenzug helfen sie, die alte Burg auf Vordermann zu bringen.

„Nur Reisende aus Indien fehlen noch“

Seitdem sind nicht nur sechs Jahre vergangen, sondern auf der Burg fanden seitdem etwa 300 helfende Reisende kurzzeitig ein Zuhause. Studenten aus Hongkong, Singapur, Brasilien, Neuseeland, Italien... Die Liste ist endlos und multikulturell. „Ich glaube, uns fehlt nur noch jemand aus Indien“, überlegt Anna Barkow laut. Die jungen Reisenden bringen Ideen und Fleiß mit nach Turow. Sie streichen Möbel, helfen die zwölf Ferienwohnungen der Pension einzurichten, pflücken Äpfel im großen Obstgarten und erhalten im Gegenzug Familienanschluss bei Familie Barkow. Sie lernen die Sprache, Lebensweise und Kultur Deutschlands kennen und beide Seiten profitieren voneinander. Im Hause Barkow ist immer etwas los. Repariert werden muss in der großen Burg immer etwas, der ökologisch betriebene Garten ist riesig und es herrscht immer Leben in der Burg. Hier wird meist Englisch gesprochen. Alles ist so, wie es sich Anna und Jan Barkow gewünscht haben.

Beliebter Ort zum Heiraten

Die meisten Einnahmen gewinnen die beiden durch das Hochzeitsgeschäft. In der blauen Burg-Kapelle oder unter den alten Bäumen im Park finden regelmäßig Hochzeiten statt. Dann mietet so manche Gesellschaft die ganze Burg für drei Tage. Familie Barkow wohnt seit jeher im kleinen Gartenhaus hinter dem historischen Ensemble. Die Burg, so sagt Anna Barkow, soll den Menschen und dem Ort dienen. Sie seien nur dafür da, sie mit Leben zu füllen. So friedfertig wie Anna Barkow, teilt sich auch das alte Gemäuer mit. Schlossgespenster? Fehlanzeige. Eine Gruselgeschichte gibt es dann aber doch. „Ein Ritter soll seine Arbeiter einst nicht bezahlt und sie hier eingemauert haben.“ Doch Anna Barkow glaubt nicht an das Schauermärchen. Zu positiv sei die Aura der Burg.

Ihre Gäste teilen die Auffassung. Workshops, Seminare, Urlaube – die Turower Wasserburg bietet Platz für ganz besondere Veranstaltungen mit besonderen Menschen. Ohne Fernseher. Mitten in der Natur und mit viel Entschleunigung. Die Menschen kommen immer wieder und danken es den fleißigen Burg-Besitzern, die sagen: „Hier steckt eine Menge Liebe und Arbeit drin. Wir sind Idealisten und keine Millionäre. Wir haben uns einfach in diesen Ort verliebt und geben ihm das Leben zurück.“

Von Carolin Riemer