Wahlen - Was wählt die Jugend? So werden die U-18 Wahlen in MV vorbereitet

Präsenzwahlen sind auch bei der Stimmabgabe der Kinder und Jugendlichen angestrebt. Diese Wahlen finden circa neun Tage vor den offiziellen Land- und Bundestagswahlen im September statt und sollen ein politisches Meinungsbild der zukünftigen Wähler zeigen.