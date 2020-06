Überfall im Rewe in Grimmen, Einbruchserie in Kaschow: Das hat die Polizei herausgefunden

Grimmen

Die Tür aufgebrochen, Schränke mit persönlichen Dingen durchwühlt, Kostbares – sei es materiellen oder ideellen Wertes – gestohlen: Wohnungs- beziehungsweise Hauseinbrüche scheinen mehr und mehr zuzunehmen. Erst jüngst ist am helllichten Tag in die Tierarztpraxis und Privaträume in Kandelin eingebrochen worden. Mehrere Hundert Euro haben die Täter gestohlen. Ebenso wie in Poggendorf Ende April, als Einbrecher die zweistündige Abwesenheit einer Familie ausgenutzt haben.

Tatsächlich hat sich im Landkreis Vorpommern-Rügen die Gesamtfallzahl bei den sogenannten Wohnungseinbruchsdiebstählen im vergangenem Jahr im Vergleich zum Vorjahr von 145 auf 154 erhöht, wie es in der Kriminalitätsstatistik der Polizeiinspektion (PI) Stralsund heißt. 74 davon sind am Tage, zwischen 6 und 21 Uhr, verübt worden.

„Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Aufklärungsquote im Landkreis von 28,4 auf 31,1 Prozent“, heißt es in dem Bericht. Wie sieht es bei den aktuellen Kriminalfällen im Bereich Grimmen aus? Wir haben nachgefragt – auch im Fall des Überfalls auf den Rewe-Markt.

Einbruch in Poggendorf : Kripo ermittelt Tatverdächtigen

In diesem Jahr sind im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Grimmen, das zur PI Stralsund gehört, bislang sechs solcher Tageswohnungseinbrüche und Wohnungseinbruchsdiebstähle registriert worden, zu denen auch jener in Poggendorf gehört. Der Täter hat in dem Fall die zweistündige Abwesenheit der betroffenen Familie ausgenutzt, sich am frühen Nachmittag des 29. April gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und mehrere Schränke durchwühlt.

Seine Beute: mehrere Hundert Euro. „Hier hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus Polen, der jedoch in Deutschland lebt“, teilt PI-Pressesprecher Mathias Müller mit.

Einbruchserie in Kaschow : Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Mit gleich mehreren Einbrüchen in Kaschow beschäftigen sich die Kriminalisten derzeit noch. Bereits zweimal in diesem Jahr – im März und im Januar – sind Unbekannte in die Festscheune des Golfparkes Strelasund in Kaschow eingestiegen, auch einmal in ein Gebäude des landwirtschaftlichen Betriebes in dem Ort der Gemeinde Süderholz. Zu den entstandenen Stehlschäden sind in allen Fällen keine Angaben gemacht worden.

Und auch im Fall eines Einbruches in ein Einfamilienhaus im Dezember des vergangenen Jahres – das laut OZ-Informationen einem Familienmitglied der Geschäftsführung des Golfparkes Strelasund gehört – wollte der Geschädigte keine Angaben machen. Aus dem Einfamilienhaus sind Schmuck und andere Wertgegenstände gestohlen worden.

Mathias Müller zum Stand der Ermittlungen: „Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Kaschow kann bisher nicht bestätigt werden, aber auch in dieser Richtung dauern die Ermittlungen an. Die Auswertung der in allen Fällen gesicherten Spuren ist noch nicht abgeschlossen.“ Die Ermittlungen würden in allen Fällen entsprechend noch laufen.

Im Fall des Einbruchs in das Einfamilienhaus ermittelt die Kriminalpolizei in mehrere Richtungen. „Auch unter Einbeziehung von Informationen anderer Dienststellen aus dem gesamten Bundesgebiet und vorliegender, bisher unbestätigter, Hinweise auf mögliche Tatverdächtige“, teilt Mathias Müller mit.

Überfall auf Rewe-Markt: Ermittlungen dauern noch an

Für großes Aufsehen sorgte der Überfall auf den Rewe-Markt in Grimmen am Jarpenbeeker Damm Mitte Februar. Am 13. Februar gegen 22 Uhr haben zwei männliche, maskierte Täter den Markt betreten und unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes Geld und Zigaretten gefordert. Die Angestellten des Marktes haben sich aus der Gewalt der Täter befreien und fliehen können.

Seinerzeit sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind erfolglos geblieben. Und auch heute noch sind keine Tatverdächtigen namentlich bekannt, wie der Pressesprecher der PI Stralsund informiert. Aber die Ermittlungen würden noch andauern.

Von Anja Krüger