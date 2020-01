Grimmen

Die Freiwillige Feuerwehr Grimmen hat einen neuen – alten – Wehrführer und einen ganz neuen Stellvertreter. Bei der Vorstandswahl wurde jetzt Olaf Clasen (54) wieder zum Chef der Wehr gewählt, Martin Pollex ist sein Stellvertreter.

Im September hatte Clasen nach 18 Jahren als Chef überraschend nicht die erforderliche Mehrheit bekommen, um die Feuerwehr der Trebelstadt zu leiten. „Es gab da wohl einige Missverständnisse, die sind ausgeräumt“, sagte Clasen zu seiner damaligen Abwahl. Viel mehr möchte er nun nicht mehr dazu äußern. „Es muss ja weitergehen mit der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, das ist die Hauptsache“, betonte er. Allerdings hätte er sich schon gewünscht, dass seine Kameraden ihn persönlich darauf angesprochen hätten, wenn etwas nicht in Ordnung gewesen sei. Fast 40 Jahre lang ist Clasen in der Grimmener Wehr aktiv.

Sven Friedrich bleibt Gerätewart in Grimmen

Zur Wahl am 10. Januar gab es keinen neuen Kandidaten – auch für die Stellvertretung nicht. Sven Friedrich, der die Geschäfte als Clasens Stellvertreter übernommen hatte, trat nicht wieder an. „Ich bin Stellvertreter im Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen und damit ausgelastet“, sagte er gegenüber der OZ. Er bleibt aber hauptamtlicher Gerätewart in der Grimmener Wehr.

„Es muss jetzt hier vernünftig weitergehen. Deshalb übernehme ich die Verantwortung.“ Olaf Clasen, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen Quelle: Raik Mielke

Ursprünglich hatte Clasen ausgeschlossen, nach seiner Abwahl wieder zu kandidieren. „Ich hatte mich damit abgefunden, dass es ein anderer macht“, sagte er. Nun sei aber eine Vielzahl von Kameraden an ihn herangetreten und hätte ihn aufgefordert, die Leitung wieder in seine Hände zu nehmen. Persönliche Befindlichkeiten stehen für Olaf Clasen, wenn es um die Grimmener Feuerwehr und ihre Zukunft geht, nicht auf dem Plan. „Deshalb übernehme ich wieder die Verantwortung“, sagte er. Mit seinem neuen Stellvertreter Martin Pollex könne er gut leben.

Bürgermeister froh über diese Wahl

„Ich bin sehr glücklich mit der Wahl von Olaf Clasen und darüber, dass jetzt wieder Ruhe in unsere Wehr eingezogen ist und eine klare Ordnung herrscht“, sagte Grimmens Bürgermeister Benno Rüster. Eine Feuerwehrfamilie, wie die Clasens, die im Laufe von Jahrzehnten so viel Leben in die Gemeinschaft gebracht hätten, könne man nicht so einfach gehen lassen. Rüster: „Uns als Stadt ist mit dieser Entscheidung eine Riesenlast genommen.“ Und so könne die Stadt die Verlässlichkeit des Olaf Clasen auch weiterhin genießen.

Gut 80 Mitglieder gehören derzeit zur freiwilligen Feuerwehr der Stadt. 51 Einsatzkräfte zählen dazu. 45 Männer und Frauen sind wahlberechtigte aktive Brandschützer, von denen 41 am 10. Januar bei der Wahl des neuen Vorstandes anwesend waren.

Die Wahl für Olaf Clasen als Chef der Grimmener Wehr fiel eindeutig aus: 39 der 41 Kameraden stimmten für ihn. Sein neuer Stellvertreter Martin Pollex wurde mit 34 Stimmen gewählt.

Feuerwehrvorstand Der neue Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen: Wehrführer: Olaf Clasen Stellvertreter: Martin Pollex Zugführer: Steffen Richardt, Mario Stübe Gruppenführer: Nicole Hoffmann, Christian Haverbeck, Maik Arlt, Enrico Wilcke Jugendwart: Andreas Alms Schriftwartin: Manuela Turack Kassenwart: Werner Karstaedt Gerätewart: Sven Friedrich

Jugendfeuerwehr wird in diesem Jahr 30

Zu neun Einsätzen rückten die Grimmener Feuerwehrleute in diesem Jahr bereits aus. „Einiges lief in der Silvesternacht auf, es waren aber auch Fehlalarme dabei“, erzählt Clasen. Am 31. Januar findet die Jahreshauptversammlung der FFW Grimmen statt.

2020 steht für die Grimmener Wehr ein ganz besonderer Höhepunkt an: Die Jugendfeuerwehr wird 30, die Freiwillige Feuerwehr Grimmen 130 Jahre alt. Das soll Mitte Mai beim Kreisausscheid der Jugendfeuerwehren des Landkreises Vorpommern-Rügen im Grimmener Sportforum gefeiert werden.

Von Almut Jaekel