Grimmen

In der Nacht zum Mittwoch kamen erneut 13 ukrainische Flüchtlinge in Grimmen an. Inzwischen ist die Zahl der Schutzsuchenden in der Trebelstadt auf knapp 60 angewachsen. „Wir müssen davon ausgehen, dass dies erst der Anfang ist. Ich rechne damit, dass uns mehr Flüchtlinge als 2015 erreichen. Doch die Situation ist eine komplett andere. Die Frauen und Kinder, die uns erreichen, suchen Schutz“, betont Grimmens Bürgermeister Marco Jahns.

Auf Hochdruck wurden erste Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft und der Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Ersteinrichtung konnte durch eine große Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung sichergestellt werden. Nun ist gesetzlich geklärt, dass ein Leistungsanspruch auf Grundlage des Asylbewerbergesetzes besteht – somit auch der Anspruch auf eine Erstausstattung der Wohnung.

Jedoch ist schon jetzt ziemlich sicher, dass – aufgrund der Vielzahl an Flüchtlingen im Landkreis Vorpommern-Rügen – Wartzeiten entstehen werden. De facto sind die zur Verfügung gestellten Wohnungen beim Eintreffen der Flüchtling aber leer. „Wir sind sehr froh und überaus dankbar. Die Grimmener beweisen in diesen Tagen ein ganz großes Herz und sorgen durch ihre Spendenbereitschaft dafür, dass Wohnungen so schnell bezogen werden konnten“, betont Bürgermeister Jahns.

Die OSTSEE-ZEITUNG traf am Mittwoch Andreas Zander vom Strukturförderverein. In den vergangenen Tagen platzierten sie in den Vormittagsstunden ihren Transporter vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“, um Spenden entgegenzunehmen und zu verteilen. Susanne Taraschinski, Leiterin der Grimmener Tafel, verzeichnet in den vergangenen Tagen eine enorme Lebensmittelknappheit, die in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine steht. Bürgermeister Marco Jahns begrüßte derweilen die nächsten angekommenen Familien. Er erwartet noch sehr viele Kriegsflüchtlinge in den nächsten Tagen und Wochen.

Strukturförderverein: Die Spendenbereitschaft ist überwältigend

Seit Montag hält der Transporter von 8 bis 10 Uhr vor dem Kulturhaus in Grimmen, weil „die Nachfrage entstanden war, ob es auch in Südwest eine Gelegenheit gibt, um Spenden abzugeben. Damit nicht alle bis zur Tafel müssen“, erklärt Andreas Zander und fügt hinzu: „So können wir in der Zeit hier alles einsammeln und entgegennehmen und für sperrige Möbelstücke kann der Transporter danach zu den Leuten fahren.“ Neben Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Handtüchern und kleineren Geräten haben sich auch die Abholrouten verlängert, nachdem die Möglichkeit bekannt wurde. „Die Resonanz ist überwältigend. Die Spendenbereitschaft ist wirklich immens hoch“, betont Zander. Die Hilfsbereitschaft der Grimmener würde zusätzlich verstärkt werden, denn „für die Leute ist der Krieg greifbar. Jeden Tag sehe wir Bilder von dem Elend im Fernsehen.“

Tafel spürt enorme Lebensmittelknappheit

Deutlich spürbar sind die Folgen des Krieges in der Ukraine bereits bei der Grimmener Tafel. Wie Leiterin Susanne Taraschinski erklärt, zeichnet sich eine enorme Lebensmittelknappheit ab. Die Ursache: Derzeit gehen Lebensmittel palettenweise in die Ukraine, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Tafel versucht trotzdem die Versorgung von fast 1000 Menschen in der Region sicherzustellen.

Auch in der sozialen Einrichtung der Stadt ist die Spendenbereitschaft weiterhin sehr hoch. „Diesbezüglich ein ganz großes Dankeschön an alle Spender, aber vor allem auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer“, sagt Susanne Taraschinski. Die Leiterin ruft dazu auf, die Tafel finanziell zu unterstützen. So könnten gezielt etwa Matratzen angeschafft werden. Die ukrainischen Flüchtlinge werden zudem ebenfalls mit Lebensmitteln versorgt.

Die Situation bei der Tafel ist dementsprechend angespannt – jedoch seien alle hochmotiviert, die neuen Herausforderungen zu meistern.

Zwei Tage auf der Flucht vor dem Bombenhagel

Marco Jahns im Gespräch mit ukrainischen Flüchtlingen im Stadtgebiet Südwest. Während die Kinder ein wenig auf dem Spielplatz auf andere Gedanken kommen, berichten die Frauen von den Erlebnissen der vergangenen Tage. Quelle: Raik Mielke

Marco Jahns begrüßte am Mittwoch weitere Flüchtlinge in der Trebelstadt persönlich, um sich nach deren Befinden zu erkundigen. Die Familien Prokopenko und Friauf leben in einer gemeinsamen Wohnung im Stadtgebiet Südwest. Wie sie gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG berichteten, sind sie sehr dankbar für den liebevollen Empfang und die große Unterstützung. Sie kommen aus der Region um Kirowohrad.

Nach Angaben der Flüchtlinge ist die Region übersät von russischem Militär – nachts erlebten sie, wie Bomben in der Nähe vom Himmel fielen. Zwei Tage dauerte die Flucht zur polnischen Grenze. Einen weiteren Tag, bis sie in Deutschland angekommen waren. Ihr Männer und die Großeltern mussten in der Ukraine bleiben. Derzeit sind sie mit den Zurückgeblieben in telefonischem Kontakt. Nur eines von so vielen Schicksalen.

Von Raik Mielke und Christin Assmann