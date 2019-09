Um 1540 wurde der „Alte Friedhof“ in Grimmen angelegt

Grimmen

Es ist ein Ort der tiefsten Trauer und des Gedenkens. Zugleich ist es aber auch ein Ort, der viel über die Geschichte der Stadt Grimmen erzählt. Die Rede ist vom „Alten Friedhof“ in der Bahnhofsstraße. Der geschichtsinteressierte Trebelstädter Sven Thurow kennt viele Geschichte über die alten Grabsteine, noch älteren Bäume und vor allem Gründe, warum der Friedhof um 1540 genau an dieser Stelle angelegt wurde. Aber der Reihe nach. Initiiert durch die Volkshochschule führt Thurow interessierte Bewohner der Stadt über die Ruhestätte und gibt hierbei einen Einblick in die Stadtgeschichte der vergangenen Jahrhunderte.

„Um schweren Krankheiten vorzubeugen, wurde der Friedhof vor den Toren der Stadt errichtet“

Der „Alte Friedhof“ wurde um 1540 als damals „Neuer Friedhof“ in der heutigen Banhofsstraße errichtet. „Zuvor befanden sich die Gräber auf dem Kirchplatz neben der Marienkirche oder direkt neben den Kapellen“, sagt Sven Thurow und erklärt: „Doch irgendwann bestand ein Platzmangel, so dass man sich einen anderen Ort suchen musste. Da in dieser Zeit lebensbedrohliche Ansteckungskrankheiten präsent waren, entschied man sich für einen Ort außerhalb der Stadtmauer.“ Wie der geschichtsinteressierte Grimmener erzählt, gab es mit Ausnahme einiger Scheunen zur damaligen Zeit vor den Stadttoren nichts.

Im 19. Jahrhundert wurde der „Alte Friedhof“ dann nochmals auf ungefähr das heutige Ausmaß vergrößert. In den Anfangsjahren wurde nicht immer ein Grabstein gesetzt. Viel häufiger wurde an der Stelle des Grabes ein Baum gepflanzt. „Einige dieser alten Bäume stehen noch heute auf dem Friedhof und lassen erahnen, wie die Ruhestätte angelegt war“, erzählt Sven Thurow.

Und so wurden auf dem „Alten Friedhof“ anfänglich nur Christen beerdigt. „Juden hatten ihren eigenen Friedhof in der Karlstraße“, erklärt Thurow und nennt eine weitere Voraussetzung, die ein Verstorbener erfüllen musste: „Er musste auf natürlichen Weg gestorben sein. Menschen, die einen Suizid begangen hatten oder zuvor als Mörder oder Straftäter klassifiziert wurden, hatten kein Recht dort beerdigt zu werden.“

Zur Galerie Viele ältere Grabsteine und Denkmäler berichten über Geschichte der Stadt Grimmen.

Die einzige und älteste Grabkammer stammt aus dem Jahre 1816

Auf dem gesamten Friedhof verteilt, befinden sich auch heute noch zahlreiche Ehrengräber und alte Grabstätten. Die älteste und einzige erhaltene Grabkammer gehört Rittmeister Ferdinand August von Dahlstierna. Er wurde dort 1816 beigesetzt.

Wie Sven Thurow erklärt, ist das einzige verblieben Ehren-Grabmahl eines ehemaligen Bürgermeisters der Stadt jenes von Dr. Wilhelm Kirchhoff, welcher von 1800 bis 1861 lebte. Er war unter anderem dafür verantwortlich, dass Grimmen einen begehbaren Stadtwald mit Waldschenke bekam, ein Krankenhaus in der Hafenstraße entstand oder die heutige Friedrich Wilhelm Wander Grundschule gebaut wurde.

Bei einem anderen Grabstein erinnert Thurow an eine eher provisorische Bestattung. Der ehemalige Bürgermeister Heinrich Rückert starb am 8. Mai 1945. Wie Thurow berichtet, gab es damals keinen Sarg in Grimmen, so dass Rückert sporadisch in einen Teppich eingewickelt werden musste.

Beim Grab von Martin Fischer erinnert Thurow an die Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals brachte er in der Marienkirche 700 Flüchtlinge unter.

„Anhand der alten Grabsteine, von denen leider nur noch sehr wenige übrig sind, kann man sehr detailliert die Stadtgeschichte erzählen“, meint Sven Thurow.

Von Raik Mielke