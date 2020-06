Umfrage: Wie zufrieden sind Sie mit den Grimmener Freizeitangeboten?

Grimmen

Mit dem Kulturhaus, dem Tierpark und dem Naturschwimmbad sowie den Volksfesten gibt es normalerweise viele Freizeitangebote in Grimmen. Zwar ist im Moment aufgrund der Corona-Regeln vieles nicht möglich, aber beispielsweise hat der Tierpark am Schwanenteich geöffnet, und auch das Naturschwimmbad lädt bald Besucher ein.

Was soll sich am Tierpark verändern?

Die OZ-Startet eine neue Umfrage, in der wir von Ihnen, liebe Leser, erfahren möchten, wie Sie die Freizeitangebote in der Stadt beurteilen. Wie sehr vermissen Sie gegenwärtig die Angebote im Kulturhaus, die traditionellen Feste im Volkspark, zum 1. Mai und im Tierpark?

Anzeige

Der Tierpark und das Naturschwimmbad sollen in den nächsten Jahren saniert werden. In diesem Jahr beginnen die Planungen für den kleinen Zoo. Vorschläge des Planers werden dann in den städtischen Ausschüssen und der Stadtvertretung diskutiert.

Weitere OZ+ Artikel

Was soll sich im und am Tierpark Ihrer Meinung nach verändern, was wünschen Sie sich? Vielleicht noch mehr und detaillierte Informationen zu den einzelnen Tieren, Mitmach-Angebote für Groß und Klein, veränderte Öffnungszeiten... Verraten sie uns Ihre Ideen.

Lesermeinung ist wichtig

Die Meinung unserer Leser ist uns wichtig. Deshalb machen Sie doch einfach mit an unserer Online-Umfrage unter www.ostsee-zeitung.de/umfragegmn oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code. Auch telefonisch ist es möglich, an der Umfrage teilzunehmen.

Natürlich informieren wir Sie anschließend über die Ergebnisse und werden diese auch den Mitarbeitern der Stadt Grimmen und des Heimattierparkes mitteilen.

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel