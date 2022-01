OZ-Aktion - Umfrage in Grimmen: Wie bekommen wir das Parken in der Altstadt in Griff?

Ihre Meinung ist gefragt: Die OSTSEE-ZEITUNG Grimmen startet eine Umfrage zum Thema Parken in der Altstadt. Wir hoffen auf Ihre Ideen, Meinungen und Anregungen und darauf, das Problem gemeinsam lösen zu können.