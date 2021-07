Umgebung Grimmen: Drei Brände an einem Erntetag

Wendisch Baggendorf

 Die Ernte hat gerade erst so richtig begonnen – da sorgt vor allem der Brand in Wendisch Baggendorf – wo ein Mähdrescher und rund zehn Hektar Ackerland brannten – für einen enormen Schaden. Doch dies war nicht der einzige Einsatz dieser Art in der Region. Am Donnerstag mussten drei Brände auf den Feldern in Grimmener Umgebung bekämpft werden.

Auf 500 00 Euro wird der Schaden geschätzt

Bis ins zehn Kilometer entfernte Grimmen war die Rauchsäule zu sehen. Quelle: Raik Mielke

Unweit der Ortschaft Wendisch Baggendorf bei Grimmen brannten am Donnerstagmittag rund zehn Hektar Ackerland. Ausgelöst wurde der Brand nach Informationen der Polizei durch einen technischen Defekt an einem Mähdrescher. Dieser brannte komplett aus. Der Fahrer versuchte das Gefährt noch in die Wiesen zu fahren und konnte sich in letzter Sekunde mit einem Sprung aus der Fahrerkabine in Sicherheit bringen.

Die Flammen breiteten sich anschließend sehr rasant aus, so dass es die Feuerwehrleute aus der Region beim Eintreffen am Einsatzort mit einer brennenden Fläche von rund zehn Hektar zu tun hatten. Besonders brenzlich gestaltete sich der Einsatz, weil der Acker an einen Wald grenzte.

Die Wasserversorgung musste über einen Hydranten am Ortseingangsschild sichergestellt werden. Diverse Löschfahrzeuge aus den umliegenden Gemeinden richteten so einen Pendelverkehr ein, um ausreichend Wasser zum Brandherd fahren zu können. Um die brennende Fläche wurde eine Schneise gezogen und landwirtschaftliche Mitarbeiter brachten zudem Gülle auf, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Mit Erfolg – nach drei Stunden konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden.

Alleine bei diesem Brand entstand nach Polizeiinformationen ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Stoppelackerbrand und schmorender Kabelbaum

Kurze Zeit später mussten die Feuerwehren aus Richtenberg und Öbelitz im Bereich Franzburg ausrücken. Laut Angaben der Polizei ist dort ein halber Hektar Stoppelacker abgebrannt. Die Kameraden hätten richtig und schnell reagiert, wodurch kein größerer Schaden entstanden sei. Auch am Abend gegen 21 Uhr gingen die Sirenen wieder. Die Feuerwehren aus Grammendorf, Zarrentin und Tribsees wurde alarmiert. Bei Mäharbeiten in der Umgebung hat ein Fahrer bemerkt, dass Qualm aufstieg und fuhr sicherheitshalber zum Stützpunkt. Wie sich herausstellte, schmorte der Kabelbaum in der Maschine, der von den Kameraden runtergekühlt werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Brandursache sind häufig Steine

Die Ursachen von Bränden bei der Ernte liegen häufig auf dem Feld. Selbst kleine Steine, die aus dem Boden ragen oder darauf liegen, können ein großes Feuer auslösen. „Wenn das Schneidwerk flach über den Boden gehalten wird, um die Halme abzuschneiden, kann ein Stein daran schaben und Funken auslösen“, erklärt Frank Hartmann, Vorsitzender des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. Ruck zuck kann ein Funke zum Stoppelfeldbrand führen. Aktuell hat sich auf den Feldern in der Umgebung Grimmens teilweise das Getreide weit geneigt durch die Gewitterschauer der vergangenen Zeit. Um die Ähren näher vom Boden aufnehmen zu können, muss die Haspel des Mähdreschers tiefer arbeiten.

Auch dort kann ein Stein mit aufgenommen werden und gelangt mit dem Korn an die Walze im Innern, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. „Die Walze dreht sich mit enormer Geschwindigkeit und liegt Millimeter vom Sieb entfernt. Wenn da ein Stein in den Abstand rutscht, ist es dasselbe Prinzip. Ein Funke auf dem trockenen Stroh und die Maschine brennt“, beschreibt Hartmann. „Dann kann der Fahrer nichts machen. Die Maschinen haben zwar Akustiksensoren, die das Klappern aufnehmen, aber die erkennen nicht alle Steingrößen“, so Hartmann weiter.

Mechanische Ursachen führen ebenso zu Bränden. „Es ist eine Maschine, da kann immer was kaputt gehen, das darf man nicht vergessen“, weiß der Landwirt. Wenn am Mähdrescher ein Lager defekt ist, kann das heiß laufen oder wenn ein Schlauch platzt, kann das zu einer brennenden Gefahr führen. Der Fortschritt der Technik versucht das anhand von vielen überprüfenden Sensoren zu minimieren. „Alles wird elektronisch überwacht, das ist eine kleine Fabrik, die über den Acker läuft“, sagt Hartmann. Um schnell handeln zu können, sind in den Maschinen Feuerlöscher im Innenraum. Zur Vermeidung von Feldbränden sollte ein Wasserwagen in der Umgebung bereitstehen, um einen möglichen Brand rasch eindämmen zu können und eine Schneise zu ziehen.

Von Raik Mielke und Christin Assmann