Splietsdorf

In den kommenden Wochen bekommen Landbesitzer aus den Gemeinden Splietsdorf, Wendisch Baggendorf, Gransebieth und der Stadt Grimmen Post vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu). Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird in den Schreiben großes Interesse bekunden, Grundstücke entlang beider Uferseiten der Trebel zu kaufen. Insgesamt werde eine Fläche von knapp 8800 Quadratmeter benötigt, informiert Johanna Schentschischin, die für das Umweltplanungsbüro „Biota“ arbeitet. „Zwischen Grimmen und Tribsees soll entlang der Trebel ein geschützter Gewässerrandstreifen entstehen, um eine standorttypische Ufervegetation zu erhalten und um zu verhindern, dass in diesen Gebieten Landwirtschaft stattfindet und eventuell gesundheitsgefährende Stoffe eingeleitet werden.“

Projekt soll Überschwemmungen und Dürren verhindern

Doch die Pläne des Stalu sorgen in der Gemeinde Splietsdorf für Ärger. Die junge Biologin stellte die Pläne zum Naturschutz während der jüngsten Gemeindevertretersitzung vor und erntete von Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim und den Abgeordneten starken Gegenwind. „Wozu?“, fragte er immer wieder: „Der Trebel geht es gut. Vor wem soll sie denn dann geschützt werden?“ Johanna Schentschischin konnte dem nicht gänzlich widersprechen. Tatsächlich gehe es der renaturierten Trebel in dem Bereich schon sehr gut. Lediglich der Sauerstoffgehalt sei in dem Fluss zu niedrig. „Es geht aber um den Schutz und die Verbesserung der nachhaltigen Wassernutzung. Das Projekt muss langfristig gesehen werden und das soll in der Zukunft auch vor Überschwemmungen und Dürren schützen.“ Doch diese Argumente ließen die Männer aus der Gemeindevertretung nicht gelten.

Geld oder Tauschflächen angeboten

Das Land bietet Geld oder auch Tauschflächen für die Besitzer von trebelnahen Grundstücken. „Wir brauchen keine Entschädigung, sondern wollen unser Land behalten“, betonte Rübcke von Veltheim und wurde von Landwirt Andreas Jahn bekräftigt: „ Tauschflächen? Ich soll mein Land verkaufen und dafür ein anderes bekommen, zu dem ich womöglich fahren muss? Hat jemand vom Stalu mal den CO2-Verbrauch gegengerechnet?“ Der Bürgermeister war auch aus einem weiteren Grund nicht mit den Plänen einverstanden: „Und dieser Randstreifen wird dann auf Kosten der Steuerzahler gepflegt?“ Rübcke von Veltheim betonte, dass in der Gemeinde Splietsdorf „der Schutz des Eigentums höchste Priorität habe“ und dass Eigentum nicht mobil sei. Er nannte Splietsdorf ein „gallisches Dorf“, das auch bis vor Gericht ziehen wird und dann ein Sturm auf das Stalu zukommen werde.

Johanna Schentschischin beteuerte, dass kein Landbesitzer zum Verkauf gezwungen werden könne, sondern dass das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt lediglich auf Partner hoffe, die Interesse am Schutz der Trebel haben. Sie wolle die vorgetragenen Bedenken und Sorgen der Gemeindevertreter aus Splietsdort im Stalu vortragen. Burghard Rübcke von Veltheim wünschte sich weiterhin, dass er frühzeitig informiert wird, damit Betroffene über weitere Pläne informiert werden.

Carolin Riemer