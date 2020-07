Grimmen

Sie sind zwei Meter hoch und bis zu sechs Meter lang – Graffiti, die Unbekannte an Wände der Robert Koch Regionalschule in Grimmen gesprüht haben. Laut Polizei waren der oder die Täter im Zeitraum vom 17. Juli um 12.30 Uhr bis 20. Juli um 7 Uhr am Werk.

Sie beschmierten in der Straße der Befreiung zwei Wände der Schule und eine der Turnhalle mit schwarzer Schrift. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf circa 200 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich persönlich oder telefonisch an das Polizeirevier Grimmen unter Tel. 038326 / 570, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Schmierereien an Gebäudewänden gibt es immer wieder in Grimmen. Für Aufsehen hat am Ende des vergangenen Jahres beispielsweise eine Reichskriegsflagge am Grimmener Bahnhof gesorgt. Im Februar dieses Jahres haben Unbekannte Fassaden und Fenster mehrerer Gebäude der Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“ in Grimmen während der Winterferien mit Schriftzügen und Symbolen verunstaltet. Betroffen sind neben der Schule auch der Hort, die Mehrzweckhalle und die Sporthalle gewesen. Der Schaden ist seinerzeit mit mehr als 2000 Euro angegeben worden.

Von OZ