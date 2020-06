Kandelin

Am helllichten Tag, zwischen 9 und 12 Uhr am Dienstag, schlugen Einbrecher in Kandelin zu. Sie verschafften sich in dem Ort der Gemeinde Süderholz gewaltsam Zutritt zur dortigen Tierarztpraxis in der Kandeliner Hauptstraße. Auch vor den Privaträumen machten die Täter nicht Halt.

Mehrere Hundert Euro erbeutet

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Den Schaden, der durch den Einbruch entstand, schätzte sie auf circa 300 Euro. Im Einsatz waren Beamte des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Stralsund, um Spuren zu sichern.

Wer hat etwas Auffälliges gesehen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Auffälliges am Dienstagvormittag in der Kandeliner Hauptstraße beobachtet hat – Fahrzeuge und/oder Personen – wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger