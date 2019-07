Grimmen

Im Fall einer Sachbeschädigung bittet die Grimmener Polizei um Zeugenhinweise. Die Frontscheibe eines Transporters, eines VW Crafters, wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Mohnikestraße in Grimmen eingeschlagen. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei informiert, hatte der Fahrer des weißen Firmen-Transporters das Fahrzeug am Dienstagabend gegen 16.30 Uhr in der Straße abgestellt. Am darauffolgenden Morgen gegen 6 Uhr stellte er dann den Schaden fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Anja Krüger