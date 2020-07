Unbekannte stehlen 170 Meter Zaun von Bassiner Geflügelhof

Bassin

Auch zum Ende der Arbeitswoche waren die Beamten des Grimmener Polizeireviers wieder mit Diebstählen in der Region beschäftigt. Besonders dreist gingen unbekannte Täter in der Gemeinde Wendisch Baggendorf vor.

Auf dem Gelände des Geflügelhofs in Bassin wurden in den vergangenen Tagen 170 Meter Zaun entwendet. Dies war nun aus der Polizeiinspektion in Grimmen zu erfahren. Der entstandene Sachschaden beträgt, nach Angaben der Polizei, mehr als 3000 Euro. Ob der Zaun in einem Zuge oder über einen längeren Zeitraum gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Darum bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, möchte sich bitte in der Polizeiinspektion oder unter der Telefonnummer 03 83 26 / 5 70 melden.

