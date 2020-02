Unbekannte stehlen Geldkassetten aus Pfarramt in Franzburg

Franzburg

Mehrere verschlossene Geldkassetten wurden in der Nacht zum Sonntag aus dem Büro des Pfarramtes in Franzburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Büro ein, teilte die Polizei am Montag mit. Zum entstandenen Stehlschaden konnte zu dem Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Eine der Geldkassetten wurde am Sonntagnachmittag in der Nähe des Pfarramtes, in der Geskestraße, gefunden. Sie war zwischenzeitlich aufgebrochen und geleert worden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren vor Ort und sicherten Spuren. Wer etwas Auffälliges in der Nacht zum Sonntag beim oder in der Nähe vom Pfarramt beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Mehr aus der Region Stralsund lesen Sie hier.

Von Anja Krüger