Unbekannte stehlen Radlader von Firmengelände in Grimmen

Grimmen

Bislang noch unbekannte Täter haben am Wochenende einen neuwertigen Radlader im Wert von 60 000 Euro von einem Firmengelände in Grimmen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war einem aufmerksamen Bürger am Sonntagmorgen aufgefallen, dass das Tor der Zufahrt zu der Elektroanlagenbaufirma auf der Straße liegt.

Nach Angaben der Polizei muss sich der Diebstahl zwischen dem 24. Juli, 16 Uhr, und dem 26. Juli, 6.50 Uhr, ereignet haben. Bei dem Radlader handelt es sich um den Typen „Kramer-Allrad, Modell 8115“. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Radlader blieben bisher erfolglos.

Anzeige

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe: Wer hat am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet – oder vielleicht sogar den Radlader gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ