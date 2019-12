Grimmen

Und wieder knallt’s am Poller auf dem Parkplatz des Netto Marken-Discounts in Grimmen. Nachdem erst in den vergangenen Tagen zwei Autos gegen den 1,20 Meter hohen Begrenzungspfahl fuhren, krachte es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr erneut. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Süderholz übersah den weißen Pfeiler und fuhr mit ihrem Peugeot dagegen. Schaden am Wagen: circa 2000 Euro.

Warum dieser Pfeiler auf dem Parkplatz-Gelände, das der Grimmener Ton- und Umwelt GmbH (GTU) gehört, neuerdings permanent übersehen wird, ist unklar. Der Pfeiler steht seit der Umgestaltung des Parkplatzes und damit seit der Wiedereröffnung des Netto-Marktes im Juni dieses Jahres an Ort und Stelle, wie GTU-Inhaber Matthias Bröringmeyer informiert.

Über die Unfälle sei er von der Polizei informiert worden, möchte sich kommende Woche bei einem Vor-Ort-Termin persönlich ein Bild von dem Problem-Pfeiler machen. Informiert wurde seitens der Polizei gestern auch die Grimmener Stadtverwaltung. Diese versprach, den Pfeiler umgehend zunächst provisorisch mit rot-weißem Absperrband kenntlicher zu machen – und handelte umgehend.

Von Anja Krüger