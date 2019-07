Grimmen

Die Polizei in Grimmen hatte auch am Mittwoch und Donnerstag viel zu tun: Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr verursachte ein Vorfahrtsfehler auf der B194/ Südliche Randstraße Grimmen einen Unfall. Es wurde niemand verletzt, doch an den Autos entstand ein Schaden von schätzungsweise 6000 Euro. Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr kam ein Fahrer zwischen Tribsees und Richtenberg auf der L192 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Auch er blieb unverletzt.

Schlimme Nacht für Rehe

Es war auch eine schlimme Nacht für Rehe. Am Mittwoch um 22.25 Uhr stieß ein Fahrer in der Nähe von Papenhagen mit einem Tier zusammen. Der Unfall verursachte 5000 Euro Schaden. Um 22.50 Uhr kollidierte ein Auto mit einem Reh in Siemersdorf: 1200 Euro Schaden. Am Donnerstag um 2 Uhr lief ein weiteres Reh in Negast vor ein Auto und richtete 1500 Euro Schaden an. Ebenso um 7 Uhr zwischen Sievertshagen und Ungnade und am Donnerstag um 8. 15 Uhr bei Poggendorf. Alle Rehe starben, die Fahrer blieben unverletzt.

Carolin Riemer