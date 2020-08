Grimmen

Mit dem Schrecken kamen am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr eine 85-jährige Fahrerin und ein 62-Jähriger davon. Ein Vorfahrtsfehler der Frau war der Grund, dass die Fahrzeuge der beiden auf der Kreuzung in Grimmen am Jarpenbeeker Damm und der Landestraße 19 zusammenstießen. Die Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos entstand ein geschätzter Schaden von 4000 Euro.

Von Carolin Riemer